Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ABD’nin terör örgütü PYD/YPG ile iş birliğini tercih ettiğini, bu hatasını da sürdürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda, FETÖ’nün birçok uluslararası kuruluşta terör örgütü ilan edildiğini ve bazılarından da çıkarıldığını hatırlatarak, terör örgütünün karalama kampanyalarının önünü kesmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Birçok FETÖ üyesinin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını anlatan Çavuşoğlu, “Bu çalışmalarımızın sonucunda FETÖ üyelerine artık ‘Schengen bölgesinden çıkmayın’ talimatı verildi. ‘Afrika’da da bazı ülkelerde dışarı çıkmayın’ denildi. Yani FETÖ’yü hangi ülkelerin Avrupa’da, Schengen bölgesinde koruduğu ve Afrika’da hangi ülkeleri üs olarak seçtiğini açıkça görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DİPLOMATLARIN YÜZDE 25’İ UZAKLAŞTIRILDI

Dışişleri Bakanlığına da FETÖ’nün girdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu konuda Bakanlıkta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, “Bakanlığımızda ciddi bir temizlik yapıldı. Aşağı yukarı hem konsolosluk ihtisas memurlarımızın hem de meslek memurlarımızın yüzde 25’i Bakanlıktan uzaklaştırıldı” dedi.

Çavuşoğlu, “Özellikle Fırat Kalkanı Operasyonu ile temizlenen alanlara, DEAŞ’tan alınan yerlere 70 binden fazla Türkiye’den Suriyelinin döndüğünü ama 150 bin Suriyelinin de Suriye içinde değişik şehirlerden buraya döndüğünü görüyoruz. Biraz buralar kalkındırılırsa ve yaşam koşulları iyileştirilse çok daha fazla kişinin hem Türkiye’den hem de diğer şehirlerden buraya geçeceğini görüyoruz.” diye konuştu.

ABD İNKAR EDEMEDİ

DEAŞ’ın ideolojisiyle de mücadele edildiğini aktaran Çavuşoğlu, ABD’nin terör örgütü PYD/YPG ile iş birliğini tercih ettiğini vurguladı. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“ABD bu hatasını da sürdürüyor. Bu tercihin taktiksel gerekçeyle olduğunu söylüyorlar ama biz bu iddiayı kabul etmediğimizi kendilerine de söyledik. Irak’ta yapılan hataların Suriye’de tekrarlandığını görüyoruz. İki ülkenin istikrarı ve geleceği bizim için önemli. Dolayısıyla burada terör örgütleriyle değil gerçek Suriye halkıyla iş birliği yapılması ve siyasi çözüme odaklanması gerektiğini her platforma söylüyoruz. YPG’nin bugüne kadar DEAŞ ile mücadele ettiği söyleniyordu fakat gördük ki YPG esasen DEAŞ ile mücadele için değil buraları ele geçirmek için ve bir terör kampı kurmak için çaba sarfediyor. Bu bölgede de DEAŞ ile çok yakın iş birliği içine girdiler. Bu ortaya çıktı. ABD başta olmak üzere koalisyonun içindeki bazı ülkeler de bunu inkâr edemediler. Dolayısıyla terör örgütleri işine geldiği zaman iş birliği yapıyorlar, işine geldiği zaman çatışıyor ya da çatışıyor görünüyorlar.” Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin YPG’ye verdiği silahların Türkiye’ye karşı kullanıldığını, defalarca uyarılmasına rağmen ABD bu politikasını sürdürdüğünü hatırlattı.