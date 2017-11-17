Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan, daha sonra hastanede tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti. Kumluca’da açıklamada bulunan Fakıbaba, “Mutlaka bu zararların karşılanması gerekiyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık bin dönüm bir sera alanında, 800 dönüm bahçe alanında hasar var. Bazı evlerde hasarlar var. Bunların hesabı yekun olarak çıkarılıyor. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız” dedi. Bakan Fakıbaba'dan destek isteyen Ümit Abacı isimli üretici, ''Biz, dilenmiyoruz ama Fatih Terim’in aldığı paranın 10’da 1’i bizi kurtarır. Bize tapu, belge sorarsanız bu işin içinden çıkamayız. 5 dönümün altına tapu verilmiyor. 3 kardeşiz, 10 dönüm yerimiz var. Bizim sigortamız Türkiye Cumhuriyeti" dedi. Eşref Fakıbaba temaslarının ardından KOSGEB ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı”nın (DOMATEXPO) açılışına katıldı.