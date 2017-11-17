Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İl kongrelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kongrelerimizde görevlerini devredecek arkadaşlara hizmetleri için teşekkür ediyorum. AK Parti demokrasiyi harmanlamayı başarabilen bir parti olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Mesele memleket olduğunda tüm arkadaşlarımız takdire şayan bir sorumlulukla hareket etmişlerdir."

"SAKIN HA DEDİKODULARA KULAK ASMAYIN"

"Biz eser üstüne eser koydukça halkımız da bizi desteklemeye devam edecektir. Bizi diğer partilerden ayıran da budur. Ben özellikle şu anda karşımda bulunan yol arkadaşlarımı uyarıyorum sakın ha dedikodulara, fiskoslara kulak asmayın. Biz işimize bakacağız, ülkemizde yapacağımız çok iş var. Biz kendimize inandıkça milletimizin milletimizin bize olan sadakatı da o kadar artacaktır. Tek yapmamız gereken kendi içimizdeki birliği, beraberliği, kardeşliği ve bununla birlikte milletimizle olan bağımızı güçlendirmektir. Önümüzdeki 1, 1.5 yıllık süreci çok iyi değerlendirdiğimiz de seçimlerde hedeflerimize ulaşmamamız için hiçbir neden yoktur. AK Parti'nin Genel Başkanı olarak ben sizlere güveniyorum."

"SON TERÖRİST ÖLDÜRÜLÜNCEYE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye içeride ve dışarıda çok zorlu bir mücadele yürütüyor. Daha dün Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarda 2 askerimizi şehit verdik. Rabbim tüm şehitlere rahmet eylesin. Terör örgütünü sınırımızın her iki tarafında da rahat bırakmıyoruz, rahat bırakmayacağız. Onları inlerine kadar takip ediyoruz, edeceğiz. Operasyonlar kesintisiz sürüyor. O bölgede yoğun kar var, yoğun bir kış var ama silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız bu temasları aynı kararlılıkla devam ettiriyor. Son terörist de imha edilene veya teslim olana kadar bu operasyonlar devam edecektir."

"FETÖ MESAJI: ACIRSANIZ ACINACAK DURUMA DÜŞERSİNİZ"

"FETÖ ile ilgili davalar yavaş yavaş neticelenmeye başladı, elde edilen bilgiler ışığında yeni operasyonlar da devam ediyor. Kazıyana kadar bize durmak yok. Asla ara vermek yok. Hangi kurumumuzda varsa, askerimizde, polisimizde, bakanlıklarımızda, yargıda nerede varsa temizlemeye devam edeceğiz. Onların inlerine girdik zaten. Hep söylüyorum acırsanız acınacak hale gelirsiniz."

"EKONOMİDE BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Ekonomide de açık bir operasyonla karşı karşıya olduğumuz aşikardır. Belli ki bir yerlerden Türkiye'nin dikkatinin dağıtılması için düğmeye basılmış. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir yükle de hamdolsun karşı karşıya değiliz. Büyüme oranlarında iyi bir noktadayız. Hiçbir rasyonel temeli olmayan dövizdeki şişkinliğin ortadan kalkacağını ve kurun normale döneceğine inanıyorum."

"HÂLÂ ANLAMAK İSTEMEYENLER VAR! SEBEBİ FAİZ"

"Faizin sebep enflasyonun netice olduğu kanaatindeyim. Bu konuda beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklar. Enflasyon, yok hıyarmış yok salataymış bunlardan kaynaklanan bir şey değil. Ana sebep faizdir, faiz. Bunu öğreneceksiniz. Bunu bütün gelişmeler teyit ediyor zaten. Hâlâ bunu anlamak istemeyenler, batıdaki kafalarla çözmeye çalışanlar tabii ki bizi anlamazlar. Batıdaki kafaların da bir kısmı zaten uygulamaları ile bizi destekliyor. ABD'deki faiz oranları ortada. Japonya ortada. Avrupa ortada. Enflasyonların da orada ne olduğunu zaten görüyoruz. Bizdekilere bunu hâlâ anlamadık. Faiz lobisine çalışıyorsunuz başka bir şey yok."

"BU İŞ BÖYLE YÜRÜMEZ, BUNU ÇÖZECEĞİZ"

"Bu ülkede en çok kazanan hangi kurumlar, kimler? Banka sahipleri, finans sektörü. Onlar götürüyor parayı. Bu kadar yüksek ile kredi vermeye kalkarsan tabii ki yatırımlar bu ülkede yürümez. Hala bunu anlatamıyoruz. Bu konuda maalesef devletin bankaları dahi ciddi bir muhafazakarlık içindedir. Bu iş böyle yürümez, bunu çözeceğiz. Başbakan ile de konuştuk. 15 senedir bunda inat edilmiştir. Faizi düşürdük, enflasyon tek haneliye geldi."

"MB'YE SERT ÇIKTI: MÜDAHALE ETMEDİĞİMİZ İÇİN BU HALE GELİYOR"

"Merkez Bankası ne diyor? Kaç kere revize ettiniz, söyledikleriniz hiçbiri tutmuyor ya, tutmaz. Merkez Bankalarının bağımsızlığı var müdahale etmeyiniz. E tamam. Müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor. 2018 için mali disiplini elden bırakmayacak ancak ekonomiyi de çok fazla sıkmadan, nefes aldıracak bir orta yolu bulmak zorundayız. Bu konuda ilgili bakanlıklarımızın şimdiden sıkı bir çalışma yapması gerekmektedir. Türkiye'ye diz çöktürmek için sabırsızlıkla bekleyenlere ben bir kez daha sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyeceksiniz."

"NATO TATBİKATINDAN ASKERİMİZİ ÇEKTİK"

"Son olarak dün, Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik. Çekiyoruz dediler. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi çekin dedik. Gerekli bağlantıları vs yaptılar, yapıyorlar. Oyun başka. Zaman zaman değişik yerlerde de bunlar yapıldı yapılıyor. Maalesef içimizde de bunlar var. Biz silahı güç olarak kabul ediyorsak o zaman bırakalım biz siyaseti. Haktan daha güçlü bir şey olamaz."