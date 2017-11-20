Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Kanada’da düzenlenen 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nun son gününde gazetecilere gündemi değerlendirdi.

Verimli geçen forumda, ABD ile ilişkiler, göç meselesi ve İpek yolu gibi meselelerin gündeme geldiğini ifade eden Çelik, "İslam ve terör meselesi söz konusu olduğunda, bu ifadenin kullanılmaması gerektiğini, terörün her hangi bir din ile, İslam'la karşılaştırılmaması gerektiğiyle ilgili çok sayıda vurguyla karşılaştık. Bu tabii ki memnuniyet vericidir. " dedi.

"Sivil memur cezalandırılmalı"

Çelik, toplantıda görüştükleri NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalına ilişkin her seferinde kendilerinden özür dilediğini, böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu belirttiğini söyledi.

Kendilerinin ise saygısızlığın hiç bir şekilde kabul edilmeyeceğini ve affedilmeyeceği cevabını verdiklerine dikkati çeken Çelik, "Olayı gerçekleştiren sivil memur cezalandırılmalıdır." dedi.

"Bunun emir komuta zinciri yok mudur? Bunun amirleri yok mudur?" sorularını soran Çelik, bunların araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Çelik, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

"FETÖ yöntemine çok benziyor"

Skandalın gerçekleşme şeklinin FETÖ'nün uyguladığı yönteme çok benzediğini vurgulayan Çelik, "Bütün varlıklarını Türkiye'ye zarar vermek, Türkiye'de bir takım olumsuz gelişmeler oluşturmak üzerine kuruyorlar. Bu onların yöntemine çok benziyor." dedi.

AB'nin fonlarda kesinti kararı

Çelik, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye verilen fonlarda kesintiye gitme kararı alması hakkında da kendilerine henüz bir tebligat gelmediğini belirterek, 105 milyon avroluk kesinti olacağını duyduklarını söyledi.

"105 milyon avroluk kesinti, Türkiye'ye mali olarak bir şey ifade etmez." diyen Çelik, Türkiye'nin 2014-2020 arasında 4,5 milyar avroluk bir fon kullanacağını hatırlatarak, bir taraftan bu fonların Türkiye'nin AB'ye yaklaşması için verilmesinin öngörüldüğünü diğer taraftan ise bu fonun kesilerek ciddi bir vizyonsuzluk sergilendiğine işaret etti.

Çelik, "Bu kararları alanlar, bunun altın imzası olanlar, geçmişte gördüğümüz gibi ilerde sadece bir vizyonsuzluğa imza atmış olarak gözükecekler." diye konuştu.