Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın (İNTES) 177’inci Geleneksel Toplantısı’na katıldı. JW Marriott Otel’de gerçekleştirilen programa Sarıeroğlu’nun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



Davetlilere seslenen Sarıeroğlu, Türkiye’nin son 15 yıldır büyük bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, “15 yıldır ülkemiz, büyük bir değişim ve gelişim gerçekleştirdi. Bu değişim ve dönüşüm içinde ciddi bir büyüme performansı, dünyanın parlayan yıldızı haline gelmiş bir Türkiye var şu anda. Geçmiş olduğu onca zorlu aşamaya rağmen inançla, azimle, kararlılıkla yoluna devam etmiş bir Türkiye var. Bu yolda kararlılıkla devam etme konusunda hükümetimize en büyük desteği çalışma hayatımızın aktörleri verdi” diye konuştu.



“Son dönemde iyi bir şekilde ilerleyen alanlardaki başarılar gölgelenmeye çalışılıyor”



Türkiye’nin bir yandan 4 ayrı terör örgütüyle mücadele ederken, diğer taraftan çalışma hayatında ortaya koyduğu başarıların siyaset malzemesi yapılarak yıpratıldığını aktaran Sarıeroğlu, muhalefetin bu tavrıyla hükümete değil, Türkiye Cumhuriyetine zarar verdiğini söyledi.



Sarıeroğlu, şu açıklamalarda bulundu:



“4 tane terör örgütüyle mücadelemizi sürdürüyoruz. FETÖ başta olmak üzere, DHKP-C, PKK ve DEAŞ’la tüm bu süreçlerde ortaya koyduğumuz her alandaki performans gerçekten bir başarı hikayesi. Maalesef bu kadar zorlu süreçleri atlattıktan sonra, özellikle son iki haftadır artan şekilde çalışma hayatımızda yaşanan başarı hikayesinin gölgelenmeye çalışıldığına üzülerek şahitlik ediyorum. Çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Hassas dengeler üzerinde ilerliyoruz. Bölgemizde anlık olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Böylesine bir süreçte, potansiyelimizi, enerjimizi yolunda giden konularla ilgili siyasete malzeme etmemek gerekiyor ama maalesef son dönemde iyi bir şekilde ilerleyen alanlardaki başarılar gölgelenmeye çalışılıyor.”

“Eylül ayına geldiğimizde ağustos ayına göre sigortalı sayımızda 282 bin kişilik artış sağlanmıştır”



Bakanlık faaliyetleri hakkında bilgi veren Sarıeroğlu, “Ocak 2017’den Eylül 2017’ye kadar istihdamdaki artışımız kamu, özel sektör, stajyer ve kursiyer dahil 1 milyon 700 bin kişi. Diğer taraftan kamu-özel rakamlara baktığımız zaman yeni stajlara çırakları çıkardığımızda uzun vadeli SGK’ya kayıtlı 4A kapsamındaki sigortalı sayımızın da 1 milyon 400 bin kişi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Eylül ayına geldiğimizde ağustos ayına göre sigortalı sayımızda 282 bin kişilik artış sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.