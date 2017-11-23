Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"İyi bir kura olursa finale gideriz"

Beşiktaş'ı başarısında dolayı tebrik eden Bak, siyah-beyazlıların taraftarıyla bütünleşip böyle bir başarıya imza attığını belirtti.

Futbolda her sonucun olduğunu geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Paris Saint Germain-Barcelona eşleşmesinde gördüklerini vurgulayan Bak, Beşiktaş'ın final şansıyla ilgiliyse "İyi bir kura olursa (finale) gideriz. Gidebileceğimize de inanıyoruz. Beşiktaş'ın kadro yapısı uyumlu. Takımların bu seviyedeki tecrübesi de ortada. Beşiktaş, tecrübesiyle daha üst noktalara gidebilecek bir ekip olarak önümüze çıkıyor. Uyumlu bir yapıları var. Onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Eski sporculardan daha fazla faydalanmayı arzu ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, aktif sporculuk hayatında başarılı olan isimlerden daha fazla faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Bak, sözlerine şöyle devam etti:

"Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kendisini tedavisinin başından sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye de girmesiyle yakından takip ettik. Çok önemli bir sporcuydu. Dünya futbolunda Pele, Ronaldo, Messi varsa halterde de Naim Süleymanoğlu var. Time dergisine kapak olmuş, 46 dünya rekoru kırmış, 3 olimpiyat, 7 dünya, 6 Avrupa şampiyonluğu kazanmış bir sporcu. Kırılamaz rekorlara sahip bir sporcuyu kaybettik. Bulgaristan'da zulüm gören Türkler için de bir semboldü. Getirilişi, ayrı bir hikaye. Müthiş bir sporcuydu. Kendisini kaybetmek gerçekten çok üzücü. Mekanı cennet olsun."

Spor bırakan isimlerin federasyonlarda ve devlette görev yaptığını da aktaran Bak, "Hidayet Türkoğlu, federasyon başkanı. Güreşte Hamza Yerlikaya başkanlık yaptı. Teknik direktör olarak görev yapan eski sporcular var. Naim Süleymanoğlu özel bir sporcuydu. Bu değerleden maksimum seviyede yararlanmak çok önemli. Federasyonlarda görev yapan sporcular da var. Suat Çelen var cimnasitikte. Şimdi federasyon başkanı. Daha fazla faydalanmak bizim için önemli. Devletimiz bu tip sporculara imkan veriyor. Spor müşavirliği kadrosuyla uluslararası arenada derece almış isimler kadro alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporculara sağladığımız kadro imkanı önemli. Eski sporculardan teknik olarak da daha fazla faydalanmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kara bulutları dağıtacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için bu üzerimizdeki kara bulutları dağıtacağımıza inanıyorum." dedi.

"Menajerlik sitemi tam yerleşmemiş"

Menajerlik siteminin Türkiye'de tam yerleşmiş bir yapı olmadığını belirten Bakan Bak, "Bazı ilişkilerle yürütülen bir süreç var. Bunun çok iyi kontrol edilmesi lazım." şeklinde konuştu.

"Türk antrenörün çalıştırmasını arzu ederim"

A Milli Futbol Takımı'nı bir Türk antrenörün çalıştırmasını arzu ettiğini dil getiren Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Bu noktada görev alan hocalarımız geçmişte oldu. Onlarla da başarılar elde ettik."

"Kulüplerimizin ciddi mali yapısal sorunları var"

Bakanı Bak, "Kulüplerimizin ciddi mali yapısal sorunları var. Bu, şu anda sürdürülebilir değil. Öz kaynaklara, altyapılarına yatırım yapmak zorundalar. Bu kaçınılmaz süreç." ifadesini kullandı.

"Uluslararası standartlarda bir eksikliğimiz yok"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına ilişkin, "Genç statlara sahibiz, fiziksel altyapımız iyi. Uluslararası standartlarda bu noktada bir eksikliğimiz yok. Almanya ile yarışıyoruz. Türkiye son yıllarda çok sayıda başarılı organizasyon gerçekleştirdi. Türkiye; New York, Londra, Paris kadar güvenli. Dışarıda bize karşı bazı algılar üretilmeye çalışılıyor ama ülkemiz oralar kadar güvenli. Hükümet olarak bu organizasyonlara destek veriyoruz. Lobi çalışmaları iyi gidiyor. Türkiye'ye böyle şampiyonalar organize etmek yakışır." dedi.