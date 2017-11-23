Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ambarlı Limanı'nı ziyaret ederek, taşımacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ihracatı açısından çok önemli bir bölgeyi gezdiğini, çalışanların, üretenlerin burada olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin Soçi zirvesinden çıkan karara ilişkin görüşünü sorması üzerine Kılıçdaroğlu, Suriye'deki sorunların çözülmesini, öteden beri istediklerini dile getirerek, "Biz 2013 yılında, Türkiye'de Uluslararası Suriye Konferansı düzenlenmesini istedik. Rusya'yı çağırın, Amerika'yı çağırın, Avrupa Birliği'ni çağırın, Arap ligini çağırın ve Suriye'nin taraflarını çağırın ve Türkiye bu soruna çözüm bulsun dedik. Suriye'nin sorununu çözülürse son derece mutlu oluruz. Suriye'nin bütünlüğünden, Irak'ın bütünlüğünden yanayız. Türkiye'nin bütün komşularıyla barış içinde yaşamasını isteriz ve bunun için bizim üstümüze ne düşüyorsa her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.