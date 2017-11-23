Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’yi bilişimin ana belleği konumuna getirmek için projeler üreten Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı. Açılışta Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile bilişim tutkunları hazır bulundu. Türkiye’nin ilk ve tek Bilişim Festivali niteliğindeki Kocaeli Bilişim Fuarı’nda dev teknoloji firmalarının yanı sıra bilişimin dahi isimleri bir araya geldi. Sektöründe bir adım öne geçmek isteyen firma sahiplerinin dijital çözüm ortaklarıyla buluşacağı fuar 23-26 Kasım tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak.

ROBOT DANSI GÖSTERİSİ FUARIN AÇILIŞINI RENKLENDİRDİ

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde saat 11.00’de yapılan törende katılımcılara tatlı robot Sanbot bir sürpriz yaptı. Sahnede katılımcıları selamlayan Sanbot, Kocaeli’de böyle bir fuarda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. LED dans gösterisiyle devam eden törende Başkan Karaosmanoğlu, Vali Aksoy ve Başbakan Yardımcısı Işık’ı konuşmaları yapmaları için sahneye yine insansı robot Sanbot davet etti.

“ARTIK NESNELER BİRBİRİYLE İLETİŞİME GEÇEREK ÜRETİM YAPACAK”

Fuarın açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bilişim çağına en uygun olan Kocaeli’de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 20. Yüzyıl dünya tarihinin en buhranlı yüzyılı oldu. Bir taraftan da pek çok gelişmenin art arda yaşandığı bir yüzyıl oldu. İnternetle televizyonla bu yüzyılda tanıştık. Hızlı bir çağa dolu dizgin gidiyoruz. Dijital çağı iliklerimize kadar hissetmeye başladık. Öyle bir çağdayız ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Üretim büyük oranda insandan bağımsız olacak. Artık nesneler birbiriyle iletişime geçerek üretim yapacak. Yapay zeka üretim planlamasını kendi yapacak” dedi.

“SANAL GERÇEKLİK ÇOK DAHA İLERİ NOKTALARA GELECEK”

"Vasıfsız iş gücünün yerini robotlar alıyor” diyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Ama o robotları programlayan insanlara ihtiyaç olacak. İleri de 660 vasıfsız eleman işini kaybederken bin tane vasıflı elamana ihtiyaç duyulacak. Siber güvenlik konusu da önem kazanacak. Sanal gerçeklik çok daha ileri noktalara gelecek. Bu teknolojileri bu çağda her geçen gün daha fazla kullanmaya başlayacağız. Hayatın her alanını değiştiren bir dönem yaşıyoruz. Şu anda 7 milyardan 3.8 milyar insan internet kullanıyor. Dünya’nın 10 en değerli firmadan 6’sı bilişim firması” şeklinde konuştu.

“SİBER GÜVENLİK MİLLÎ GÜVENLİK MESELESİ HALİNE GELDİ”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Siber güvenlik millî güvenlik meselesi haline geldi. Almanya’da siber kuvvetler en üst seviyede orduda. Siber güvenlik yurt savunmasının ayrılmaz bir parçası. 86 milyar doları buldu siber güvenliğe harcanan para. TÜBİTAK’ta siber güvenlik merkezinde çalışmalar sürüyor. Yerli ve millî yazılımlar gerçekleştiriliyor. Kocaeli’de kodlama seferberliğini başlatmak durumundayız. Gelin bu seferberliği hep beraber başlatalım. Öncü şehir Kocaeli kodlama eğitimine önem vermeli. Hepimizin bu hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Kocaeli’nin altyapısı yeni açın merkezi olmak için yeterli. Tasarım ofislerimiz, 2 üniversitemiz var” diyerek sözlerini tamamladı.

"AMACIMIZ KOCAELİ’Yİ BİLİŞİM VE TEKNOLOJİDE ODAK ŞEHİR HALİNE GETİRMEK"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ise konuşmasında, "Bu yeni dönemin en önemli unsuru bana kalırsa eşyanın ve insanlığın birbirine adapte olması, çevrimiçi olarak yaşamasıdır. Artık nesnelerin internetiyle eşyaların akıllanmasından, birbiriyle ilişki içinde olmasından bahsediyoruz. Evlerimiz akıllanıyor. Çoktandır akıllı cep telefonları hayatımızın olmazsa olmaz bir unsuru haline geldi. 3 boyutlu yazıcılarla çok yakın bir sürede adeta her evde tek kişilik fabrikalar kurulacak. Kocaeli, Türkiye’nin sanayi başkentidir. Şehrimiz yeşille barışık sanayisiyle birlikte dünyanın teknolojik gelişimine uygun bir ritimle yenilenmekte ve gelişmeye devam etmektedir. Hedefimiz bu büyük birikimi bilişim ve teknolojiye evirmek, ülkemizin ve insanlığın yükselişine daha fazla katkı sunmaktır. Amacımız Kocaeli’yi bilişim ve teknolojide de dünyanın odak şehirlerinden biri haline getirmek, ülkemizin Sanayi 4.0’a geçişine öncülük etmektir’’ şeklinde konuştu.

BİRİNCİ OLAN EKİP CERN YOLCUSU

Konuşmaların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bilişim Fuarı, protokol üyelerince kesilen kurdele ile ziyaretçilere açıldı. Fuar kapsamında düzenlediği ’’Kocaeli Kodluyor Yarışması’’ ve ‘’Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması’’nın ödül törenleri de fuarın açılışı kapsamında yapıldı. Birinciliği elde eden ekip Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Gezisine katılma hakkın kazandı. Birinci olan takımın okuluna da 3D Yazıcı hediye edildi. İkinciliği elde eden takımın öğrencileri ise kişi başına 2 bin TL, danışman öğretmen ise bin TL ödül kazandı. İkinci olan takımın okuluna Biolid Robot Eğitim Seti verildi. Üçüncülüğü elde eden takımın öğrencileri kişi başı bin TL, danışman öğretmen bin TL ödül elde etti. Okuluna ise Elektronik Eğitim Seti hediye edildi.