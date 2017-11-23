Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile yaptığı ikili görüşmenin ardından İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit'in ev sahipliği yaptığı 10. Türk-İtalyan Forumu’nun kapanış oturumuna katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Çavuşoğlu, daha önce farklı gerekçelerle son olarak da dün Rusya’nın Soçi kentindeki Suriye zirvesi sebebiyle ertelemek durumunda kaldıkları bu forumu düzenleyenlere teşekkür etti.

"İki Akdeniz ülkesi olarak benzer sınama ve ortak değerlerimizi koruma arayışındayız. Uluslararası sorunlara bakışımızın da örtüşmesi bize yeni işbirliği imkanları sunuyor" diyen bakan, Libya’dan Yemen’e, Irak’tan Suriye’ye göçten terörle mücadeleye kadar Türkiye ve İtalya’nın bakışının örtüştüğünü bunun da olaylara objektif ve çözüm odaklı yaklaşımlarının sonucu olduğunu söyledi.

Libya konusunda örnek veren Çavuşoğlu, "Libya’da büyükelçilik açan iki ülke Türkiye ve İtalya’dır." ifadesini kullandı.

"Şimdi siyasi çözüme odaklanmamız lazım ki kalıcı çözüm olsun"

Türkiye’nin bölgesindeki istikrar için çok çaba sarf ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte Suriye’de 1 yıldır ateşkesin tesis edilmesi için gösterdiğimiz çabaların meyvesini almaya başladık. 1 sene öncesine göre sahadaki durum çok daha iyi durumdadır. Bu konuşmayı geçen yıl yapmış olsaydım büyük olasılıkla bombalamaları kınıyor olacaktık. Sadece kınamak yetmez. Astana süreciyle beraber bazı ihlaller olabiliyor ama ateşkesi büyük oranda tesis ettik. Şimdi siyasi çözüme odaklanmamız lazım ki kalıcı çözüm olsun. Suriye ve Irak’ın yeniden inşası konusunda da AB ile hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ne kadar AB ile Türkiye arasında gerginlikler olsa da bunların geçici olduğunu düşünüyoruz."

AB ile ilişkiler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, hem AB'nin hem de Türkiye'nin karşılıklı birbirinin önemini bildiğini belirterek, "Geçici gerginliklerin azaltılması, güven arttırıcı adımların atılması konusunda da gerekli çabayı sarf ediyoruz. İşte en son Alman Bakan Sigmar Gabriel’in Antalya’ya gelerek, ilişkilerimiz için birlikte çaba sarf etmemiz gerginliği azaltmıştır. Bizim Türkiye olarak Avrupa ile hiçbir sorunumuz yok. Biz Avrupa’nın parçasıyız. Aynı sınamalardan geçiyoruz. Birlikte çalışırsak bunların üstesinden gelebiliriz. Ekonomik çıkarlarımız ortak. Avrupa değerleriyle sorunumuz yok. Bazı ülkelere soruyoruz: 'Sizin bizim ne probleminiz var?' diye." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusuna da değinerek, "Bunun müzakerelerini başlatmıştık. Siyasi sebeplerden yavaşlama var. Bundaki ilerlemede, ilerlemenin güncellenmesi, müzakerelerde ilerleme konusunda İtalya’nın desteğine ihtiyacımız var." dedi.

İkili ilişkilerdeki ekonomik boyut

İtalya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkileri, "Terörle mücadele, savunma alanında işbirliği, kültürel alanda ve uluslararası alandaki organizasyonlarda karşılıklı destek anlaşması imzalamadan bile birbirine destek vermemiz iyi ilişkilerin göstergesidir.” ifadeleriyle açıklayan Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki ticaret hacmini ise 2020’de 30 milyar dolara taşımak istediklerini, bu konuda da iki ülke iş adamlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını aktardı.

İtalyan firmalarının, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, İzmir-İstanbul Otoyolu'na kadar pek çok projede yer aldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, geçen 8 Kasım'da İtalya, Fransa ve Türkiye arasında imzalanan EUROSAM hava savunma projesine ilişkin niyet bildirgesini, liderler düzeyine taşımak için beraber çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, İtalyan firmalarının Türkiye’deki işlerinin kalitesinden hem hükûmetin hem de vatandaşın büyük memnuniyet duyduğunu, işbirliklerini 3. ülkelere de taşımaları gerektiğini kaydetti.