Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN - ANKARA

Uygulanmaya başladığı 2013’den buyana 28 bin 450 şüpheli, sanık ve hükümlünün elektronik kelepçeyle takibinin gerçekleştiğini dile getiren Bakan Gül, şuan itibariyle 2 bin 713 kişinin denetim ve takibinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

3 MİLYON DENETİMLİ SERBESTLİK KARARI VERİLDİ

Bugüne kadar adli yargı mercilerince 3 milyon 50 bin 533 denetimli serbestlik kararı verildiğini aktaran Bakan Gül, 139 denetimli serbestlik müdürlüğünün bulunduğunu ifade etti. Gül, “489 bin 561 denetimli serbestlik kararının infazına devam edilmektedir. Bu kararların 301 bin 858’ini adli kontrol, 90 bin 757’sini denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı (şarta bağlı erken tahliye), 50 bin 534’ünü tedavi ve denetimli serbestlik oluşturmaktadır” dedi.

25 BİN KAPASİTE FAZLASI MAHKUM VAR

Denetimli serbestlik ve elektronik kelepçedeki söz konusu rakamlar kapasiteleri uzun süre önce dolan cezaevlerindeki rakamları oldukça etkiliyor. Türkiye’deki 384 cezaevinin toplam kapasitesi 209 bin 339. 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ soruşturmaları kapsamında yapılan tutuklamalar, verilen hükümlerle son rakamlara göre 232 bin 132 kişi cezaevinde bulunuyor. Bunlardan 146 bin 63’ü hükümlü iken 86 bin 69’u tutuklu. Cezaevleri kapasitesinin 207 bin 339 olduğu göz önüne alındığında 25 bin 451 kapasite fazlası mahkum bulunuyor.

38 YENİ CEZAEVİ GELİYOR

Adalet Bakanı Gül, cezaevlerine yönelik atılacak yeni adımları da anlattı. 2018 yılı içerisinde 38 yeni cezaevinin açılacağını bildiren Gül, “İyileştirme faaliyetlerine imkan sağlanamayan ve fiziki şartları yetersiz cezaevlerini kapatıp yerine insani ihtiyaçlara uygun, eğitim faaliyetlerinin yapılacağı kurumlar yapmaya devam ediyoruz. Son 15 yılda standartlarımıza uymayan 293 kurumu kapatmış bulunmaktayız. 2017 yılında 9 ceza infaz kurumunu faaliyete geçirdik” dedi.