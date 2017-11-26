Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da eski milletvekili Halide İncekara’nın kızı Gökçe İncekara’nın düğün törenine katıldı. Dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan çift nikâh töreninde evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.
Erdoğan ve Yıldırım nikâh törenine katıldı
26.11.2017 - 00:09 | Son Güncelleme: 26.11.2017 - 00:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul eski Milletvekili Halide İncekara’nın kızı Gökçe İncekara’nın nikâh törenine katıldı.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,binali yıldırım,nikâh,
522659 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/522659.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER