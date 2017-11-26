Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da eski milletvekili Halide İncekara’nın kızı Gökçe İncekara’nın düğün törenine katıldı. Dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan çift nikâh töreninde evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.