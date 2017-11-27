TBMM Başkanı İsmail  Kahraman'ın avukatı Samet Can Olgaç'ın Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk  Mahkemesine sunduğu tazminat davasının dilekçesinde, Özdil'in, 16 Kasım 2017'de  yayımlanan köşe yazısındaki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu, yazının  başlığında "TBMM Başkanı" ibaresi kullanılarak, bahsedilen tüm olaylarla  Kahraman'ın irtibatlandırılmaya çalışıldığı ifade edildi.

"Davalının bu söz ve değerlendirmeleri, bir gazetecinin söyleyeceği  sözler olarak kabul edilemez. Bu sözlerin eleştiri olmadığı, düşünce açıklaması  düzeyinde bulunmadığı, açıkça hakaret ve aşağılama, küçük düşürme amacı taşıdığı  görülmektedir." değerlendirmesinde bulunulan dilekçede, Özdil'den 50 bin lira  manevi tazminat talep edildi.

SUÇ DUYURUSU

Öte yandan avukat Olgaç, müvekkili Kahraman adına Özdil hakkında, aynı  yazı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Özdil'in bahse konu yazıyla TCK'nın 125.  maddesinde düzenlenen "kamu görevlisine hakaret" ile 301. maddesinde düzenlenen  "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını  aşağılama" suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açılması istendi.