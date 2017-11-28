Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Partide pasif pozisyonda olan ya da bir şekilde ilişiği kesilen Ülkücülerin tekrar kazanılması için çalışma başlatan Bahçeli, kurmaylarına “Önümüzdeki süreçte Türkiye için önemli dönemler var. Bu süreçte tüm vatanseverlerin üç hilal bayrağı altında toplanması lazım” dedi.

MHP lideri Bahçeli, 2018’de yapılması planlanan kurultay öncesinde küskün Ülkücüleri tekrar üç hilal etrafında toparlamak için atağa geçti. Bu konuyla ilgilenmesi için Şevkat Çetin’i görevlendiren Bahçeli’nin ilk hamlesi TBMM Başkanlık seçiminde oldu. Daha önce görevlerinden istifa eden önemli iki isim olan, MHP’nin eski TBMM Grup Başkan Vekilli Oktay Vural ile Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya ile görüşen Çetin’in iki isme de yeni dönemde kendilerine önemli görevler düştüğünü söylediği belirtildi.

Bu görüşmenin hemen ardından alınan tepkinin olumlu yönde olduğu değerlendirilirken, Oktay Vural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ve Katar gezilerine davet edildi. Vural’ın davete icabet etmesinin, yönetim ile tekrar temasa geçtiğinin bir görüntüsü olarak değerlendirildiği belirtildi. Bahçeli’nin ülkücü tabanda önemli isimler olarak değerlendirilen Vural ve Kaya’nın tekrar aktif hâle getirilmesinin ardından diğer isimlere yönelik de çalışma yapılmasını istediği öğrenildi.