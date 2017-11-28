Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump geçe hafta telefon görüşmesi yapmış ve görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "ABD Başkanı Trump YPG'ye artık silah verilmeyeceğini açıkladı" demişti. Bu açıklamanın ardından bu sabah Pentagon'dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İçinde YPG'nin de olduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) işbirliğini sürdüreceğiz. Daha önce Türkiye'ye söylediğimiz gibi Suriyeli güçlere verdiğimiz silahlar sınırlı, görev özelinde ve askeri hedeflerde başarıya ulaşmak için. Kürt ortaklarımıza sağlanan, karara bağlanmamış askeri destek gözden geçiriliyor. SDG'ye verilen silahların sınırlı olduğunu ilettik."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN DUYURDU

Pentagon'un açıklaması sonrası Türkiye harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Pentagon'un YPG açıklamasının MGK'da değerlendirileceğini duyurdu