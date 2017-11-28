Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Melih Gökçek, Twitter hesabından, "Ankapark'taki toplam 20.000 metrekarelik dinozor çadırlarına halkın dikkatini çekmek için Atatürk Orman Çiftliği meydanına koyduğumuz dinozorumuz 'Abelisourus Dinozor' dün Büyükşehir Belediyesi tarafından sökülerek kaldırıldı" mesajını paylaştı.

Gökçek, medya kuruluşlarının olayı haberleştirmesini de eleştirerek, "Bazı medya kuruluşları ve yazarlar bugün bir yazılar döşendiler ki sormayın" diye yazdı.

Mevlüt Uysal başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana önce Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın önünde yer alan meşhur fıskiyeyi, ardından dinozoru kaldırdı. Dün gece yarısı da lale heykeli kaldırıldı.