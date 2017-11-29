Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabı üzerinden, "Hak yerde kalmaz! Gerçeği inkar edenler eninde sonunda Kılıçdaroğlu gibi ortada kalırlar. Bu durum basit bir siyasi yanılgının ötesindedir. Türkiye'ye siyasi operasyon için Kılıçdaroğlu kullanılmaktadır." şeklinde paylaşımda bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nu kimlerin kullandığını en iyi kendisi biliyor. Ana muhalefet liderinin sosyal medyada iftiralarını yayan kaçak FETÖ'cü teröristleri mutlu ettiği ortadadır. Kılıçdaroğlu FETÖ'nün ve Türkiye'yi hizaya getirmek isteyenlerin kuklasıdır." ifadesine yer veren Çavuşoğlu, siyasetin, eline her tutuşturulanla sorumsuzca piyasaya çıkmak anlamına gelmediğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğindeki Büyük Türkiye, yönetilemez duruma düşmüş bir coğrafyada tek güvenli liman olarak dimdik ayaktadır. 15 Temmuz'da tankla tüfekle ülkeyi teslim almaya kalkan hainlere 'dur' demenin bedeli bu iftiralarsa, hainlerden yolumuza gül atmalarını beklemiyoruz. Millete hizmetkar olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve yol arkadaşlarına atılan iftiralar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk zemininde ortaya çıkacaktır.

80 milyonluk bağımsız Türkiye üzerinde Kılıçdaroğlu'nun yalanları üzerinden baskı kurmaya kalkanlar bilsin ki, ABD'deki dava ile koordineli olarak hareket ettirdiğiniz kuklalar bu millet nezdinde hükümsüzdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye, bağımsızlığını birilerinin ihsanına borçlu bir ülke değildir."