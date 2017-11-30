Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Zarrab olayının 17-25 Aralık FETÖ operasyonunun devamı olduğunu söyledi.

ABD’de görülen Rıza Zarrab davasıyla ilgili AK Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan ve Zarrab’ın ABD’ye gidişinin ‘Türkiye’ye yönelik ihanet planının’ bir parçası olduğu iddiaları yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. AK Partili Şentop, Zarrab’ın gidişinin ‘Şüpheli’ olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Zarrab olayının, 17-25 Aralık’ta FETÖ eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan operasyonun ABD’deki devamı mahiyetinde olduğunu anlaşılıyor. Burada temel aktör olarak Zarrab’ın kullanıldığı görülüyor. O bakımdan Zarrab’ın, Türkiye’den ABD’ye gidişinin mutlaka mercek altına alınması lazım. Bu gidişe masumane bir gidiş süsü verilmişti. Karısı ve çocuğu ile birlikte gidiyordu ama bunun bir örtü ve kamuflaj olduğunu düşünüyorum. Zarrab’a ABD’ye gittikten sonra muhakkak çok baskılar yapılmıştır. Belli yönde ifade vermesi yönünde baskı görmüştür. Buna dair birçok şeyler duyuyoruz ama Türkiye’den gidişinin belki bu planının bir parçası olduğu üzerinde düşünmek gerekir. Dolayısıyla onun gidişinde dahli olanların, yardımcı olanların, göz yumanların da mutlaka araştırılması lazım. Bu operasyon Türkiye’ye bir ihanet işidir. Sonuç itibarıyla FETÖ’cülerin başını çektiği kişilerin belgeleri götürmesi, Zarrab’ın gidişi de dahil olmak üzere bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. O nedenle tüm bu konularda bir araştırma ve inceleme yapılmalıdır. Kimin ihmali var ona bakıp, işe oradan başlamak lazım. ABD’ye gittikten sonraki süreç değil, gitmeden önceki süreçten başlamak lazım bunun bir organizasyon olup olmadığına bakılması için...”