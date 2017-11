Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışına giden tek bir kuruş olmadığını, Kılıçdaroğlu’nun ise kızaracak yüzünün olmadığını söyledi.

Beştepe’de gerçekleştirilen “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Toplu Açılış Töreni”nde konuşan Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap verdi.

Kılıçdaroğlu’nun akşam başka, sabah başka konuştuğunu belirterek, “Vatandaş buna boşuna ‘çarkçı Kemal’ demiyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan özetle şöyle konuştu: “Maalesef ülkemizin bunca sıkıntısı arasında bir de ana muhalefet partisindeki zatın hezeyanlarına cevap vermek zorunda kalıyoruz. Ben milletimin karşısına bu tarz konularla çıkmaktan inanın utanıyorum. O kürsüden salladığın her kâğıt, ya yalan ya yanlış çıktı. Madem tüm belgelerin elinde olduğunu söylüyorsun, kürsüden sallamayı bırak. Milletimizle paylaş, git savcılığa teslim et. Öyle mi? suçlu varsa ortada git teslim et. Ondan sonra çok daha rahat tepinirsin.

Bu defa kendisini kimin nasıl hangi sahte belgelerle aldatıp o kürsüye çağırdığını bilmiyoruz. Bizim için önemli olan şahsımıza ve ailemize yapılan bu saldırının cevapsız kalmamasıdır. İfade edilen isimlerin çoğu, ticaretle uğraşan, şirketler kuran iş adamlarıdır. Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı değilken, başbakan değilken de bu insanlarla ticaretle uğraşıyor, milyonlarca liralık işler yapıyordu.

Bu zat önce, şahsımın, çocuklarımın, dünürümün, eski özel kalem müdürüm diye ifade ettiği o şahıs benim özel kalem müdürüm hiçbir zaman olmadı.

Ve bu zat bir iş adamıdır ve bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini iddia etti. Aslında ticaretle uğraşan birisi yurtdışında da şirket alır satar, para havale eder, havale alır. Ömründe sadece her işe taş koymayı görev edinmiş birisine bunları anlatmanın zorluğunu elbette biliyorum.

Kaldı ki bu 5 isim, asla o zikrettiği şirkete ve yere para göndermiş de değil. Tam aksine mevcut şirketlerini satmaları sebebiyle onlara para geldi. Az buçuk ticareti, tüccarlığı, girişimciliği bilenler için bu yapılan işlerde hiçbir sorun yoktur. Buradaki tek sorun ortada bu zatın ifade ettiği gibi yurtdışına giden tek kuruş para olmayışıdır.

Dolayısıyla bu zatın söylediği yalan mı? Yalan. Bu zat bir kez daha müfteri durumuna düştü mü? Düştü. Peki yüzü kızaracak mı? Hiç sanmıyorum. Maşallah kendisinde manda derisi gibi yüz var. Özür dileyecek mi? Gereğini yerine getirecek mi? bugüne kadar yapmadı, yapacağını da sanmıyorum.

O zatın davalara belge bilgi taşıdığını biliyoruz. FETÖ’nün ellerine tutuşturduğu belgeleri kendileri kullanan, kimi zaman da yurtdışına teslim eden bu kişilerin ülkemize yaptıkları ihanetin hesabı mutlaka sorulacaktır. Aslında bu durum bizim işimize geliyor ama ülkemiz adına üzülüyoruz. İnsan mindere çıktığı zaman dengi sayılabilecek bir rakip görmek istiyor. Siz sıkı bir siyasi mücadele için ortaya çıkıyorsunuz, karşınızda karikatür tipli birini buluyorsunuz. Ne yapalım artık kader deyip işimize bakacağız.

TAŞERON İŞİ BU HAFTA BİTİYOR

Töreninde bir vatandaşın “Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım” diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor” diye cevap verdi. Başbakan Binali Yıldırım ise, “Taşeron ile çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hallediyoruz. 1 hafta içinde inşallah Meclise gönderiyoruz” dedi. Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye Bakanlığının yoğun bir çalışma yaptığını belirten Erdoğan, “Birlikte işi tatlıya bağladılar inşallah. Bu hafta içinde Meclis’e gitmesiyle bütçe müzakerelerinin de arkasından inşallah neticeye bağlanacaktır” açıklamasında bulundu.