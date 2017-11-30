Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek toplantı saat 11.00'de başlayacak.

GRUPLAR HÂLİNDE GÖRÜŞECEK

AK Parti kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle gruplar hâlinde görüşmesi bekleniyor.

GÜNDEM HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Vekillerin bölgelerindeki sorunları dinleyecek olan Erdoğan, gündem ile ilgili de bilgilendirme yapması bekleniyor. Devam eden kongre süreci de toplantının gündeminde olacak.Toplantı saat 11.00'de AK Parti Genel Merkezinde olacak.