Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Sarıeroğlu, iş başı eğitim programlarının süresinin de 3 aydan 6 aya çıkarıldığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Kadın Girişimcileri Derneği’nin (KAGİDER) geleneksel kahvaltı toplantısına katıldı. Bakan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan milli istihdam seferberliğinde ikinci fazın önümüzdeki günlerde uygulanacağını belirtti. Bakan Sarıeroğlu, iş başı eğitim programlarının süresinin de 3 aydan 6 aya çıkarıldığını açıkladı.

BAKAN SARIEROĞLU’NDAN BİRLİK ÇAĞRISI

Güçlü şekilde ilerlemenin gerektiği bir dönemden geçildiğini, gerek Türkiye’de gerekse bölgede olağanüstü gelişmelerin yaşandığını aktaran Sarıeroğlu birlik çağrısında bulundu. Sarıeroğlu, “Bu gelişmeler en çok iş dünyamızı ve çalışma hayatımızı etkiliyor. Burada tüm risklere, fırsatlara karşı hazırlıklı olmak, güçlü olmak için paydaşlarımızla daha çok bir arada olmaya ihtiyacımız var” dedi.

“KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILMALARI KALKINMAYI HIZLANDIRACAK”

Kadın istihdamı izleme kurulunu önemsediğini belirten Sarıeroğlu, “Oluşumunda da yer almış birisiyim. Önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalarla iş dünyamıza daha fazla yön vermesi ve yapılacak çalışmaların mutfağı olması gerektiğine de yürekten inanıyorum. Kadın konusu önemli. 15 senedir çok güçlü adımlar atılan, devrim niteliğinde diyebileceğimiz düzenlemelere imzaların atıldığı bir süreci yaşadık. Tüm mevzuatlarda ciddi düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin uygulamaya yansımasını da bir çok alanda gördük. Şuan da tüm dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda istediğimiz aşamada olmasak da önemli bir ivme sağladığımızı, kadınların hayatın her alanında daha aktif bir şekilde yer almalarıyla ilgili hem nicel hem de nitel verilerimizde çok ciddi iyileşmeler olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki aşamalarımızda bu verilerimizi daha da güçlendirmek, kadınların daha güçlü şekilde her alanda yer almasını sağlamak öncelikli hedefimizdir. Türkiye’de kadın güçlü olursa ülkemizin daha güçlü olacağına inanıyoruz. Eğer kadınlar çalışma hayatında daha aktif bir şekilde yer alırsa kalkınmamızın daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

MİLLÎ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE İKİNCİ FAZ

Cuma günü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yeni dönemde uygulanması planlanan teşviklerin bir sunumunu gerçekleştireceklerini ve çok yakın zamanda iş dünyası ile paylaşacaklarını söyleyen Sarıeroğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan milli istihdam seferberliğinin ikinci fazını önümüzdeki günlerde başlatacağız. Teşvik uygulamalarımızı tekrardan gözden geçiriyoruz. Özellikle kadınlarla alakalı bugüne kadar getirdiğimiz teşviklerin beklediğimiz faydayı sağlamamasındaki temel sebebin diğer teşviklerle örtüşüyor olması ve tercihlerin de genelde başka alanlara doğru kaymasına sebep olacak nitelikte olmasıdır. Bunu engelleyici şekilde düzenlemeler hazırladık. Cuma günü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantımızda yeni dönemde uygulamayı planladığımız teşviklerin bir sunumunu gerçekleştireceğiz ve çok yakın zamanda iş dünyamız ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA SÜRE 6 AYA ÇIKARILDI

Bakan Sarıeroğlu, iş başı eğitim programlarının süresini 3 aydan 6 aya çıkardıklarını açıkladı. Sarıeroğlu,”2017 yılının ilk 10 ayında 302 bin kadını İşkur olarak işe yerleştirmişiz. 2002 yılından bugüne kadar 1 milyon 695 bin kadını işe yerleştirdik. Yine meslek eğitim kurslarımızdan 744 bin kadın faydalanmış bu gerçekten güçlü bir rakamdır. İş başı eğitim programlarımız şu an en önem verdiğimiz programlarımızdan birisi hem nitelik kazandırıyor hem de tecrübe kazandırıyor. Bu programlarsan 397 bin kadın faydalanmış durumdadır. Toplum yararına çalışma programımız var bundan da 600 bin kadınımız faydalandı. İş başı eğitim programlarına kadınların ilgisi ve alakasını daha da artırmak için en son dün itibari ile tekrardan üzerinden geçtik. Çocuk bakım konusunda belki KAGİDER’in de önerisinde pilot olarak uygulanabilir olacağını düşünüyorum. Bir miktar çocuk bakım desteği vermeyi düşünüyoruz. Bu programların süresini de 6 aya çıkarıyoruz. Daha uzun süreli bir eğitim planı olacaktır. Bu eğitim programına katılan kadınlarımız bir çocuk bakım yardımı desteği alacaklar” dedi.

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Kadının işgücüne katılmasında yerel yönetimlere de iş düştüğünü belirten Sarıeroğlu, “Belediyelerimiz çalışma alanında kadınların toplumsal hayatta da daha aktif olarak yer alması ve sosyalleşme açısından da önemlidir. Çocuk bakım yükümlülüğü ile ilgili olarak alternatiflerin arttırılması gerekir. Sadece iş dünyamızın üzerine yüklemeyi doğru bulmuyorum. Belediyeler paydaşlar hep birlikte bu yükümlülüğü paylaşmamızı gerekiyor. Bu bağlamada kaliteli yaygın ulaşılabilir hizmetlerinde artırılması gerekir. Belediyelerimizin çocuk bakım hizmetleri konusunda biz daha aktif olmasını istiyoruz. Bu buna nasıl katkı sağlarız diye kafa yorduk. Önümüzdeki dönemde eğer çocuk bakım hizmeti ile alakalı kreş, gündüz bakım evi açacak olacak belediyelerimiz olursa toplum yararına çalışma programlarımızla onlara personel desteği sağlayacağız. En azında teşvik edici mekanizmayı da devreye sokacağız. Bu personelinde kadın olması konusunda zaten bir duruşumuz bir uygulamamız söz konusudur” şeklinde konuştu.