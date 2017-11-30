Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 51 milletvekili ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, ABD'de başlayan, Reza Zarrab'ın tanık, Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı İran'a yönelik ambargo odaklı davayı değerlendirdi.

"DOĞRU OLANI YAPTIK, AMBARGOYU DELMEDİK"

Türkiye'nin İran ile ticari ve enerji ilişkisi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olan yaptık, ambargoyu delmedik." dedi.

ABD'YE İRAN AMBARGOSUNU DELMEME TAAHHÜTÜNDE BULUNULMADI

Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye'nin ABD'ye "Böyle bir taahhütte (İran ambargosunun delinmemesi konusu) bulunmadığını" belirtti.

"KILIÇDAROĞLU BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında açıkladığı belgelerle ilgili olarak da “Kılıçdaroğlu bu hamlesinin bedelini ödeyecek” yorumunu yaptı