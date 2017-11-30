Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 5. Afrika Birliği-Avrupa Birliği Zirvesi'nin düzenlendiğini hatırlatarak "Geçmişte yapılan yanlışların telafisinden bugünün sorunlarına kadar pek çok konu gündeme geldi." ifadelerine yer verdi."Afrika başka kıtaların zenginliği için sömürülen bir kıta olarak tüm bu zenginleşme ve refah modelinden alacaklıdır." vurgusunu yapan Çelik, Afrikalı gençlerin geleceği için yatırım yapılması ve yeni insani kalkınma modelleri üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Düzenli göç imkanının verilmemesi köle pazarları kurulmasına yol açtı"



Bakan Çelik, meselenin sadece Afrika’dan Avrupa’ya göçün engellenmesi olarak ele alınmasının eski yanlışların tekrarı olacağını işaret ederek yoksulluk ve zulümden kaçan insanlara düzenli göç imkanı verilmemesinin Libya’da olduğu gibi köle pazarları kurulmasına yol açtığını ifade etti.

"AB, Afrika’yı toplama kampı olarak gören Avrupalı ırkçıların zihniyetiyle mücadele etmelidir"



Çelik, "Bu insanları belli coğrafyalara hapsetmek ve Avrupa’dan uzak tutmayı başarı zannetmek, sömürgecilikten daha beter sonuçlar doğurur. AB, Afrika’yı sadece göçü engelleme konusunda depo ya da toplama kampı olarak gören Avrupalı ırkçıların zihniyetiyle de mücadele etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.Afrika’ya sadece göçü engelleyecek yardım modelleri ile yaklaşmanın "yeni-sömürgecilik" olduğunu vurgulayan Çelik, insani kalkınma modellerinin üretilmesi gerektiğini kaydetti.