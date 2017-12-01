ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) gelen, ABD'nin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmayan silahların toplanmayacağı açıklamasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt geldi. Kalın, "Pentagon'un açıklamasında Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmayan silahların toplanmayacağına ilişkin ifade var. Ulusal güvenliğimize neyin tehdit olduğun başkaları değil Türkiye'nin kendisi karar verir. YPG'ye verilen silahların toplanacağı açıklamasını somut hale getirilmelidir" dedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Pentagon'un açıklamasına cevap
01.12.2017 - 14:18 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Pentagon'un açıklamasında Türkiye'ynin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmayan silahların toplanmayacağına ilişkin ifade var. Ulusal güvenliğimize neyin tehdit olduğun başkaları değil Türkiye'ni kendisi karar verir" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : İbrahim Kalın,
524098 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/524098.aspx
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