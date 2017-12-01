Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) gelen, ABD'nin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmayan silahların toplanmayacağı açıklamasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt geldi. Kalın, "Pentagon'un açıklamasında Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmayan silahların toplanmayacağına ilişkin ifade var. Ulusal güvenliğimize neyin tehdit olduğun başkaları değil Türkiye'nin kendisi karar verir. YPG'ye verilen silahların toplanacağı açıklamasını somut hale getirilmelidir" dedi