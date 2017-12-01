Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal açıklamasında, "Bugünkü ana gündem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili mevcut sistemin uyumlu hale getirilmesine ilişkin tüm değerlendirmeler denilebilir" dedi.

Mahir Ünal açıklamasında şu başlıklara yer verdi:

ABD'DEKİ RIZA SARRAF KUMPASI DAVASI

17-25 Aralık'ta başaramadıkları bir süreci küresel ölçeğe taşıdılar. Hapiste kalmamak için ABD ile anlaştım diyen birisi ile gündem belirlenecekse Amerikan yargısı üzerinden Türkiye'de hukuk işletilecekse biz böyle bir durumu kabul etmiyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN ASILSIZ İDDİALARI

Bir şeyin orjinali görmediğiniz müddetçe o belge sahte durumundadır. Savcılık bu belgeleri talep etmiştir. Belgelerin içeriği tarafımızdan bilinmediği sürece bizim nezdimizde sahtedir. Mesele bundan sonra yargının meselesidir. Belge diye fotokopileri dağıttılar. Bu belge dedikleri şeyin içeriği nedir? Bunlarla ilgili bundan sonraki süreçte yargı karar verecek. İftira attıkları kişiler de yargıya başvurmuş durumdalar. Bu konu bundan sonra mahkemede konuşulacaktır. Artık Türkiye siyasetinin gündemini rehin almaktan vazgeçmeleri gerekmektedir.