Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarıyla ilgili ithamlarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı sözde belgelerin fotokopileri parti sözcüsü Bülent Tezcan tarafından dün basına dağıtıldı. Kılıçdaroğlu sözde belge ve dekontları grup toplantısında yayınlarken yurtdışına para çıkarıldığını iddia etmişti. Ancak asılları pazartesi günü savcılığa teslim edileceği duyurulan sözde belgelerde bile Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiğinin aksine paraların Türkiye’den çıkmadığı, Türkiye’ye gönderildiği görüldü. Kılıçdaroğlu’nun sözleri böylece bizzat partisinin dağıttığı fotokopilerle yalanlanmış oldu.



“DÖVİZ KAÇIRDILAR” DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Salı günü CHP grup toplantısında orijinal olduğunu iddia ettiği belgeleri sallayarak Man Adası’ndaki bir şirkete Erdoğan’ın yakınlarının milyon dolarlık para transferi yaptığını iddia etmişti. AK Parti yetkilileri ise bu açıklamanın ardından bunun yalan olduğunu ifade etmiş ve Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında adı geçenlerin para göndermediğini, bir ticari faaliyet neticesinde Türkiye’ye döviz getirdiklerini söylemişlerdi.

KENDİ KENDİNİ YALANLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belgeleri istemesinin hemen ardından, TBMM’de dün bir basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Tezcan bizzat Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin yalan olduğunu belgelemiş oldu. Toplantıya katılan basın mensuplarına verilen fotokopilerde Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin aksine Türkiye’den para çıkmadığı, Türkiye’ye para geldiği anlaşıldı. Dağıtılan fotokopilerin aslının savcılığa teslim edileceğini belirten Tezcan, şirket satışından bilgilerinin olmadığını itiraf ederken aynı asılsız suçlamaları tekrarlamaktan da kaçınmadı.



ÜNAL: BİZİM NEZDİMİZDE SAHTE HÜKMÜNDEDİR

Eski bir hesap uzmanı olan Kılıçdaroğlu’na sosyal medya üzerinden tepki yağarken, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Tezcan’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Ünal, Türkiye’nin şu anda uyum yasalarından sınır güvenliğine, terörle mücadeleden ekonomik istikrarın mali disiplinin sürdürülebilirliğine kadar çok önemli bir gündemi olduğunu dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Buna karşın CHP’nin hem siyasetin hem Türkiye’nin gündemini meşgul edecek, ‘rehin alacak’ tarzda birtakım girişimleri var söz konusu. CHP sözcüsünün yaptığı açıklamalar adeta sapla samanı karıştırır mahiyette. Şimdi siz ortaya bir iddia atıyorsunuz. Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanının yakınlarında yurt dışına offshore hesaplarına para gönderdiği, dolayısıyla vergiyi kaçırdığı, vergiden kaçmak için böyle bir işlem içerisine girdiği gibi tuhaf bir iddia ortaya atıyorsunuz. Bu iddianızı ispat etmeniz isteniyor. Bu iddianızı ispat için sunduğunuz belgeler bunu ispat eder nitelikte belgeler değil. Kaldı ki bu belgelerin de niteliğini bilmiyoruz. Bir şeyin orijinalini görmediğiniz sürece o belge sahte hükmündedir. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafların mahkemeye başvurmasından dolayı Anayasa 39’da ispat hakkı gereği bu belgeleri talep etmiştir. Bundan sonra mesele yargının meselesidir. Dolayısıyla Türkiye’nin gündemini elimizde kalem yok ama size makas verelim mahiyetinde meseleye affedersiniz takla attırarak, konuyu başka yerlere saptırmanın, yeni gündemler oluşturmanın hele hele Türkiye’ye dönük siyasi ve ekonomik kıskaç oluşturulmaya çalışılırken içeride de siyaseti ve Türkiye’nin gündemini rehin almaya çalışmanın dışında bu bir şey değildir.”