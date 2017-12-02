Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kars 6. Olağan İl Kongresi'nde Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiaları hakkında konuştu. Erdoğan, "Daha Çorum ile Çorlu'yu ayırt edemiyor. Daha önce Kağıthane ile Kağıttepe'yi karıştırdığı gibi. İddia özünde tam bir komedi. Şahsımı itham ediyor. Güya hesap uzmanı ya oturup hesaplaşalım diyor. Benm bu zatı dinleyecek kadar heba edecek vaktim olmadığı için söyledikleri kulağıma geç ulaştı. Kendisine İstanbul'dan cevap verdim." ifadelerine yer verdi.

"BİRİLERİ BUNLARI FENA TONGAYA DÜŞÜRMÜŞ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Azıcık onuru haysiyeti şerefi olan yüreğinde utanma duygusu olan bir kimsenin iki yoldan birini seçmesi gerektiğini söyledim. Sonra grup toplantısında elinde kağıtlarla çıkarak güya iddialarını belgelendirdi. Ama belge dediği bu kağıtları düne kadar kimseye vermedi. Bende grup toplantısında birçok yalanını ifade ettim ve sorduğu soruya tekrar cevap vererek benim ya da yakınlarımdan birinin yurt dışına giden bir kuruş parası olmadığını söyledim. Bu şahıslardan biri güya benim özel kalem müdürüymüş. O şahıs benim özel kalem müdürüm bile değil. Kılavuzu karga olanın...Bunlar işte böyle bir yanlışın peşinde gidiyor. Dün belge dedikleri şeyi görünce birileri bunları fena tongaya düşürmüş. Bu defa Kemal'in kendisini kurban edecekler. Yazık! Varsın kendi derdine kendisi yansın."

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