Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Iğdır 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitaben yaptığı konuşmada, birliğin ve güzel insanların şehri ığdır'da bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin hedeflerine değinen Bakan Soylu, "Çok önemli bir süreci hep beraber yürütüyoruz. Türkiye'nin büyük hedefleri var. Türkiye'nin zenginleşme hedefleri var ama Türkiye'nin önünü tıkamak isteyenlere nasıl cevap verdiyseniz bu kongrenin anlamı 2019'da sandıkları patlatmak, demokrasiyi yükseltmek ve Türkiye'nin ilk 10 büyük devletten birisi olma hedefini gerçekleştirebilmektir. Bu büyük yolculuğu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştireceğiz. Emrinize amadeyiz. Allah bizi size bu aziz millete mahcup etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğu Anadolu ve bölgedeki illeri ihya etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz"



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumlara mağdurlara sahip çıkmasından rahatsız olanlar olduğunu ancak kendilerinin inadına güçlü şekilde Erdoğan'ın arkasında duracaklarını ifade etti.

Bakan Arslan, ülkenin kalkınmasını istemeyenlerin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İster içeride ister dışarıdaki hainlerle mücadele etmek istikbalimiz ve istiklalimiz söz konusu olduğunda gözümüzü kırpmadan şehadet şerbeti içmeye gitmek bizim boynumuzun borcu. O yüzden bütün şehitlerimize rahmet dilerken hainlerle mücadele eden güvenlik güçlerimize, silahlı kuvvetlerimize, korucularımıza kolaylıklar, sağlık afiyet diliyoruz. Rabbim onları hainlerin karşısında muzaffer eylesin."