Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de görülen Zarrab davasını kastederek “Bu dava 17-25 Aralık kumpasının okyanus ötesine taşınmış hâlinden başka bir şey değildir. Kimse kusura bakmasın, biz bu şantaja boyun eğmeyiz” dedi. AK Parti’nin Muş İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, İran ambargosuyla alakalı “Bizi sadece BM’nin kararları bağlar. Türkiye bu kararları harfiyen uygulamıştır. Üstelik bizim yaptığımız işin müttefiklik ruhuna aykırı bir durumu da yok” diye konuştu.

Meselenin siyasi bir zemine çekildiğini ifade eden Erdoğan şunları kaydetti: “Bu hususta ana muhalefetin başındaki zata da rol biçtiklerini görüyoruz. 2019 seçimlerine farklı bir isimle gitmek istediklerine işaret ediyor. Gidicidir Bay Kemal... Ali okulunu bitiren herkes önündeki kâğıtları okuyunca meselenin başka türlü bir şey olduğunu anlar. Bu zat okuduğun da anlamıyor. Ne diyelim, kasetle gelen, dekontla gider.”

Erdoğan, Türkiye’ye yine bir kumpas uygulamaya çalışıldığını belirterek şöyle konuştu: “Bazı haberler, sinyaller alıyorum bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum. Buradan sesleniyorum, önce kabinemize sesleniyorum, bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihanet-i vataniyedir. Bu ülkede kazanıp bu kazançları yurt dışına kaçırmak isteyenlere biz iyi gözle bakamayız.”

CHP LİDERİNİ KULLANIYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ağrı 6. Olağan İl Kongresi’nde ise şunları kaydetti:

“Bizimle dost olan kazanır, bize husumet besleyen kaybeder.” diyen Erdoğan, Ermenistan ve Gürcistan örneklerini verdi: “Ermenistan özellikle de diasporanın etkisiyle ülkemizle dostluk kanallarını ısrarla kapalı tuttuğu için tüm ulaşım, enerji, ticaret yollarının dışında kalmıştır, kalmaya da devam edecektir. Buna karşılık Gürcistan, Türkiye ve Batı dünyası ile Kafkasya, Orta Asya ve Güney Asya coğrafyası arasında bir köprü vazifesi yaparak kendisine aydınlık bir gelecek inşa etmiştir. Bu iki örnek, Türkiye’nin çevresindeki ülkelerle olan ilişkilerini oturtmak istediği zemini göstermesi bakımından çok manidardır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasi ve insan haklarını ağızlarından düşürmeyenlerin, terör örgütleriyle hareket ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

“Bizi de buna rıza göstermediğimiz, itiraz ettiğimiz, sesimizi yükselttiğimiz için hedefe koydular. Yargılamaya, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar Amerika’da... Senaryo belli, tezgâh belli. Bunu ülkemizdeki iş birlikçileri aracılığıyla yapıyorlar, FETÖ ile birlikte yapıyorlar. PKK’yı bunun için azdırdılar, DEAŞ’ı bunun için üzerimize saldılar hatta şu anda ana muhalefetin, diğer adıyla ana hıyanetin başında bulunan zatı da aynı amaçla kullanıyorlar.”