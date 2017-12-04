Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 95 yaşında dün hayata veda eden merhuma Allah’tan rahmet, Övür ailesine de sabır ve metanet diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknik Direktör Güvenç Kurtar'a da hanımının vefatı nedeniyle taziyede bulundu. Bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen Gülay Kurtar’ın 62 yaşında vefatından müteessir olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin acılarını paylaşarak merhumeye Allah’tan rahmet diledi.