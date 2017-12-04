Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 95 yaşında dün hayata veda eden merhuma Allah’tan rahmet, Övür ailesine de sabır ve metanet diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknik Direktör Güvenç Kurtar'a da hanımının vefatı nedeniyle taziyede bulundu. Bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen Gülay Kurtar’ın 62 yaşında vefatından müteessir olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin acılarını paylaşarak merhumeye Allah’tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mahmut Övür ve Güvenç Kurtar'a taziye telefonu
04.12.2017 - 12:44 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’dan Ankara’ya hareketinden önce, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ü telefonla arayarak babası Hacı Memi Övür’ün vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan, eşini kaybeden Teknik Direktör Güvenç Kurtar'ı da telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Mahmut Övür,
524754 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/524754.aspx
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