Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Muş’ta dile getirdiği “Varlıklarını yurt dışına kaçıranlara asla izin verilmemeli” sözüne açıklık getirdi. Erdoğan “İş adamlarımız şu günlerde ülke ekonomisine sahip çıkmayacaksa soruyorum ne zaman sahip çıkacaktır. Ülkesine güvenmeyen iş adamı yerli ve millî değildir. Muş’ta yatırım için değil ülkesine güvenmediği için varlıklarını yurt dışına çıkarmaya çalışan bir grup iş adamına sitemimi dile getirdim. Yoksa ticaret yapana sözümüz yoktur” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen “Engelleri Aşanlar 2017” programında konuştu. Erdoğan programda şunları söyledi:

“Dün (önceki gün) Muş’ta, bazı sinyaller aldığımı belirterek, mal varlıklarını başka ülkelere kaçırmaya çalışanlar bulunduğunu söylemiştim. Bizim, kazançları yurt dışına kaçırmak isteyenlere iyi gözle bakmayacağımızı belirtmiştik. Bu konuda farklı değerlendirmeler yapıldığını gördüm. Şunu söylemek isterim ki, Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. 1989 yılından beri isteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı vardır, şüphesiz de devam etmektedir. Yurt dışında yatırımcı çekmenin yanında yurt dışına yatırım yapan da bir ülkeyiz. Geçtiğimiz 15 yılda yurt dışından ülkemize 180 milyar dolara yakın yatırım gelirken; Türk iş adamlarının yurt dışında yatırımlarının tutarı da 40 milyar doları geçti. Sadece bu yılın ilk 9 ayında yurt dışına giden yatırım rakamımız 2 milyar dolara; ülkemize gelen yatırım rakamı da 7,5 milyar dolara ulaştı. Gittiğimiz yerlerde iş adamlarımızın yatırımlarını gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Ülkemizdeki yerli yabancı tüm firmalar küresel finans sistemine entegre bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Aksi halde atılacak adımlara önce biz karşı çıkarız.



İŞ ADAMLARIMIZ MİLLÎ DURUŞ SERGİLEMELİ

Benim sermaye hareketlerinin sınırlandırılması yönünde bir talimatım söz konusu değildir. FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle ilgili olarak kaynakları yurt dışına kaçıranlar zaten haindir. Onlarla ilgili nefes tüketmeye gerek duymuyorum. İş adamlarımızın yerli ve millî duruş sergilemeleri gerekmektedir. İş adamlarımız şu günlerde ülke ekonomisine sahip çıkmayacaksa soruyorum ne zaman sahip çıkacaktır. İhracatımızın rekor üzerine rekor kırdığı Merkez Bankası rezervimizin 119 milyar doları bulduğu 3’üncü çeyrek büyüme rakamının neredeyse çift haneye doğru gitti bir dönemde ülkesine güvenmeyen iş adamı yerli ve millî değildir. Muş’ta yatırım için değil ülkesine güvenmediği için varlıklarını yurt dışına çıkarmaya çalışan bir grup iş adamına sitemimi dile getirdim. Yoksa ticaret yapana sözümüz yoktur.”



İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara’da 2 gaziye yapılan saldırıya “Bunlarda insanlıktan nasibini almak var mı? Yok” diye tepki gösterdi. Erdoğan “Bunlardan hiçbir şey olmaz. İslam’ı kendi medeniyetimizin kaynaklarından değil de dünyanın başka köşelerinde öğrenenler dönüp dolaşıp ya DEAŞ ya El-Kaide gibi eli kanlı örgütlerin eline düşer ya da mezhepçilik fitnesine odun taşır. İşte bu sebeple ben değerler eğitiminin çok önemli olduğunu özellikle söylüyorum. Çocuklarımıza medeniyetimizin, tarihimizin değerlerini öğretmeyen eğitim sistemi benim gözümde başarısızdır” dedi.