Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Bu meseleyle ilgili birkaç hususu paylaşmak isterim. Amerika'daki davanın hukukla ilgili olmayan cambaza bak cambaza durumudur. Davada malzemenin temini görevi FETÖ'ye ve CHP'ye verildi. Kritik kademelerde söz sahibi olan eski yönetim kademesi bir grubun Trump'tan bambaşka bir politika izlediği görülüyor. Bizim muhatabımız Trump'tır. Bizi İran ile ticaretimiz nedeniyle yargılamaya kalkanların niyeti terör ordusunu izlemektir.' dedi.

"BİR YOLSUZLUK DAVASI YOKTUR"

Esasen Amerika'nın İran'a yaptırımlarını en başta kendi şirketleri olmak üzere Batı'nın değişik şirketleri delmiştir. Bu konuda pek çok banka suçalamalarla karşılaşmış ve milyarlarca avro ödeme yapmıştır. Bu dava Amerikan iç siyasetindeki kavganın malzemesi. Bu fotoğraf bize şunu anlatıyor: Bir yolsuzluk davası yoktur, ABD'deki davanın özünde böyle bir iddia söz konusu değil, zaten olamaz.

"HALA 15 TEMMUZ FETÖ DARBESİNİ ANLAMADIN MI ABD?"

Nasıl 17-25 Aralık'ta yargı darbesi varsa Amerika'da da aynı amacı uluslararası alanda gerçekleştirilmek isteniyor. Bu da va 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'un devamı olan FETÖ'nün sürecin tam göbeğinde olduğu bir darbe girişimidir. Amerika'ya sesleniyorum: Hala 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini anlamadınız mı?