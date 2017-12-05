Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşmaya, onlarla söylem ve eylem birliği içinde olmaya devam ettiğini belirten Bakan Gül, "CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği son sözlerle artık her türlü insani, ahlaki, siyasi kayıttan azade olduğunu kanıtlamıştır. Ancak 'kötü söz sahibine aittir' uyarınca, uluslararası bir komploda onursuzca taşeronluğa soyunan birisinin sarf ettiği 'vatana ihanet' ifadesi, elbette ki sadece bu sözlerin sahibini tanımlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin gönlünde taht kurmuş bir lider olduğunu ve tarihe de böyle geçeceğini kaydeden Gül, "Kemal Kılıçdaroğlu ise tarihe, 'Türkiye Düşmanlarının Tutmamış Projesi' olarak geçecektir. CHP Genel Başkanına en güzel cevabı yine milletimiz, yine sandıkta verecektir." değerlendirmesini yaptı.

Abdulhamit Gül, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki bazı medya kuruluşlarına ilişkin açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın özgürlüğünden ne anladığını ya da hiç anlamadığını bugün bir kez daha ortaya koydu. İçindeki faşizan duyguları yine dışa vuran CHP Genel Başkanı, fütursuzca basını tehdit etti. Kendisi gibi düşünmediği için Turkuvaz Medya Grubu özelinde bir grup medya kuruluşunu hedef alan Kılıçdaroğlu, 'yağlı urgan'ı ima edecek kadar kendisini kaybetti. CHP Genel Başkanı ancak dikta rejimlerinde görülebilecek bu değerlendirmesiyle demokrasiye, basın özgürlüğüne ne kadar uzak bir kafa yapısına sahip olduğunu bir kez daha tescillemiştir."

Gül, bütün özgürlüklerin olduğu gibi basın özgürlüğünün de teminatının AK Parti anlayışı ve AK Parti hükümetleri olduğunu ifade ederek, "Diktatör özentisi Kılıçdaroğlu ise bu hastalıklı zihniyeti nedeniyle hiç bir zaman ne milletin, ne özgür medyanın teveccühünü kazanamayacak, bu ayıplı sözleriyle daima baş başa kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda, şu sözleri sarf etmişti:

"Havuz medyası, buradan onlara da seslenmek istiyorum. Bu Rıza Sarraf'ı televizyona çıkardılar. Arkasına Türk bayrağını koydular. Yani Türk bayrağını fon olarak kullandılar. Bir sahtekarın arkasına, Türk bayrağını fon olarak kullanan havuz medyasını şiddetle kınıyorum. A Haber'i de kınıyorum A televizyonunu da kınıyorum. Bu sahtekarı, şarlatanı hiç utanmadan televizyona çıkaracaksınız, hiç utanmadan arkasına Türk bayrağı koyacaksınız. Hiç utanmadan bir de tweet atıyorlar 'Rıza Sarraf'a şeref madalyası takmalıydık'. Buyur tak bakalım. Şeref madalyasını nereye takacaksın? Ama ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum. Sen vatan hainisin. Bir sahtekara, kendini bilmeze, şarlatana, rüşvetçiye Türk bayrağını fon olarak kullandırtamazsın. Kullandırtan adam vatan hainidir. Açık ve net söylüyorum, vatan hainidir."