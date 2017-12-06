Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım ile Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 45 dakika süren görüşme öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Yıldırım, dost ve kardeş ülke Güney Kore'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 60'ıncı yılı olmasının, ziyaretini daha da anlamlı hale getirdiğini dile getiren Yıldırım, "Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler 1950-1953 Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin Kore'ye destek amacıyla 20 bin asker göndermesi ve bu savaşta Kore ile birlikte mücadele etmesiyle başlamıştı. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Onların varlığı bizim ilişkilerimizi kan kardeşliğine dönüştürdü." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 2017'nin "Türkiye-Kore Kültür Yılı" ilan edilmesinin, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çekti.



Başbakan Yıldırım, 2012'de Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine çıkarma kararı aldıklarını hatırlatarak, "Önümüzdeki yıl bu amaca yönelik olarak her iki ülke cumhurbaşkanlarının, bakanlarının bir araya geleceği toplantı yapılmasını arzu ediyoruz. Kore-Türkiye arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi kararlılığındayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ziyaretiniz önemli bir fırsat"

Güney Kore Başbakanı Lee de iki ülke arasında uzun zamandır "kan kardeş" olarak adlandırdıkları ilişkilerin artık ileri düzeye ulaştığını belirtti.

Her alanda iş birliğini artırmaları gerektiğini anlatan Lee, "Türkiye şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakan'ın güçlü önderliğinde siyaset ve ekonomi alanında istikrarlı durumda." açıklamasını yaptı.

Güney Kore-Türkiye ilişkilerindeki stratejik ortaklığa da değinen Lee, "Bu stratejik ortaklık ve diplomatik ilişkilerde 60'ncı yıla girildiği yeni dönemde daha çok alanda iş birliğini artırmayı hedeflemeliyiz. Ziyaretinizin, ikili ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi için önemli bir fırsat ve köşe taşı olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.



Heyetler arası görüşmeye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile diğer yetkililer katıldı.