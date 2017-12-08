Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantının ardından düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Akdağ, Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın beşincisinin hazırlanmasında emeği geçen Türkiye ve Bosna Hersek taraflarına teşekkür etti. Bosna Hersek'in kalkınma açısından büyük potansiyeli olduğuna dikkati çeken Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu kalkınma hamlesi sırasında Bosna Hersek'in bir numaralı partneri olmayı arzuladıklarını ve bunu da başaracaklarını vurguladı.

Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarının beş yılda bir değil, her yıl yapılması gerektiğinin altını çizen Akdağ, "Bugünkü toplantıda Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Şaroviç ile bir karar aldık. Artık ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi 'milyonerler' olarak değil 'milyarderler' şeklinde ifade etmek istiyoruz. Onun için 2019'da inşallah 1 milyar avro hedefine karşılıklı ticaret açısından ulaşacağız." dedi.

Akdağ, ortak izleme grubu oluşturulmasının da mutabık kalınan bir diğer husus olduğunu belirterek, bu ortak izleme grubunun üç ayda bir hazırladığı raporu, Şaroviç ve kendisine sunacağını ve bunun da karşılıklı olarak takibinin yapılacağını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak iki konuya çok önem veriyoruz. Birincisi, kamu-özel ortaklığıyla yapılacak otoyol meselesi. Bu yolun Türkiye'ye kadar ulaşması için bir an önce güzergahın belirlenmesi ve işe konulması gerekir. İkincisi de 2018'in hemen başlarında Sayın Bakan ve heyetini, kamu-özel ortaklığıyla ilgili projeleri incelemek, yol projesinin yanı sıra kamu-özel ortaklığıyla yapılabilecek hastane projesini de dikkate almak üzere Türkiye'ye bekliyoruz."