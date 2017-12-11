Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin Sivas 6. Olağan Kongresi, Sivas İli Toplu Açılış Töreni ile “1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu’nun Moğollar Tarafından İşgali Uluslararası Şûrası”na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Kudüs konusunda hem ABD hem İsrail hem de İslam dünyasına önemli mesajlar gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi kararını tanımadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Trump’un açıklaması bizim için zaten bir yok hükmündedir. Bunun bir kıymetiharbiyesi yoktur. Orayı başkent olarak ilan etmenizin, büyükelçilik binanızı oraya taşımanızın bizim nezdimizde bir kıymetiharbiyesi yoktur. Yok hükmündedir” dedi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

GÖZYAŞI AKSIN İSTİYORLAR

“Son yıllarda bölgemizde meydana gelen hadiseler, millet ve ümmet olarak ne kadar ağır bir imtihandan geçtiğimizi ortaya koyuyor. Suriye krizini hal yoluna koymak için adım attığımız günlerde Kudüs’te yeni bir provokasyon önümüze çıkıyor. Türkiye barış, istikrar ve güvenlik için çalıştıkça birileri de çatışma ve savaş için gayret gösteriyor. Birileri İslam dünyasını gözyaşına boğmak için çalışıyor.”

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

“Sözde ileri demokrasinin beşiği ülkelerde, ne yazık ki en temel hak ve özgürlükler fütursuzca katlediliyor. Bizden, bu tabloya sessiz kalmamızı istiyorlar. Köşemize çekilmemizi, adaletsizliğe boyun eğmemizi, çocukların kanları üzerine inşa ettikleri zulüm düzenine rıza göstermemizi bekliyorlar. Biz, ‘Kim var’ diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan, fert fert ‘Ben varım’ diye haykırmayı, hayatının merkezine yerleştirmiş insanlarız.”

EMLAK MI ALIP SATIYORSUN?

“Kudüs bizim gözümüzün nurudur, Kudüs’ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Kudüs’ü işgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız. Hukuk ve demokrasi içerisinde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etme kararı geçersizdir. Trump, sen 1980’de alınan Kudüs kararını tek başına nasıl yok farz ediyorsun? Senin böyle bir yetkin var mı? Ne o, emlak mı alıp satıyorsun?”

İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR

“1947’den itibaren zaten Filistin hep işgale uğramıştır. İsrail bir işgalci devlettir, İsrail bir terör devletidir. Ey Trump senin düştüğün bu yanlışa biz düşemeyiz. İslam dünyasının Kudüs konusundaki hassasiyeti bilindiği halde alınan bu karar bölgede zaten sürekli örselenen barışa, huzura, güvenliğe yönelik bir kışkırtmadır. Biz mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu millet tavrını birilerinin cüssesine göre belirlemeyecek kadar cesur bir millettir.”

TAVRIMIZI GÖRECEKSİNİZ

“Ülkemizin çağrısı ile çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, aynı zaman Arap Ligi Dönem Başkanı Ürdün ile İstanbul’da İslam ülkelerinin liderlerini, hükümet başkanlarını, yetkililerini olağanüstü bir zirvede bir araya getiriyoruz. Burada belirleyeceğimiz yol haritasıyla bu kararın hayata geçirilmesinin hiç de kolay olmadığını göstereceğiz. Yarın (bugün) akşam sayın Putin ile de bu meseleyi değerlendireceğiz.”