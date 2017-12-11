Hakkâri Evinde ildeki gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Hakkâri İl Başkanı Emrullah Gür, 23 Aralık’ta yapılacak olan partilerinin 6. olağan kongresi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hakkâri’ye geleceğini belirtti. Başkan Gür, Hakkâri’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade ederek, herkesi kongreye davet ettiklerini kaydetti.
Başkan Gür ve beraberindeki partililer, daha sonra ildeki basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkâri’ye geliyor
11.12.2017 - 11:47 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkâri İl Başkanı Emrullah Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hakkâri’ye geleceğini söyledi.
Hakkâri Evinde ildeki gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Hakkâri İl Başkanı Emrullah Gür, 23 Aralık’ta yapılacak olan partilerinin 6. olağan kongresi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hakkâri’ye geleceğini belirtti. Başkan Gür, Hakkâri’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade ederek, herkesi kongreye davet ettiklerini kaydetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Hakkari,
526501 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/526501.aspx
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