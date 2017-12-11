Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayazıt, Türkiye ile Gana arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1958'de başladığını anımsatan Bayazıt, 1964'te Akra'da kurulan Türkiye'nin Akra Büyükelçiliğinin 1980'li yıllarda kapatıldığını, Türkiye'nin 2010'da Akra'da yeniden büyükelçilik açarak faaliyetlerine başladığını belirtti.

Bayazıt, 7 yılda ilişkilerin hızla geliştiğini ifade ederek, "Bu yıllar arasında iki ülke arasında 3 tane devlet başkanı ziyareti var. Bu da ilişkilerin ne kadar hızla ilerlediğini ve iki ülke ilişkilerine ne kadar önem verildiğini göstermektedir." dedi.

Türkiye'nin Gana ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek için önemli adımlar attığını aktaran Beyazıt, iki ülke arasında bugüne kadar 24 anlaşma ve mutabakat imzalandığını bildirdi.

Bayazıt, "Gana, Sahra Altı Afrika'da ikili ticaret hacmi bakımından üçüncü büyük ortağımız konumuna yükselmiştir. Gana'nın gerek siyasi istikrarı gerek nitelikli iş gücü, burada yatırım yapmamızı ve buradaki ticari ilişkileri daha iyi değerlendirmemizi teşvik eden unsurlardır." ifadelerini kullandı.

Büyük bir potansiyele sahip olan Gana'nın Batı Afrika'ya açılan bir kapı olduğunun altını çizen Bayazıt, "Gana'da çeşitli yatırım alanları var." diye konuştu.

Hedef 2020'de 1 milyar dolarlık ticaret hacmi

Büyükelçi Bayazıt, Gana'nın Türk iş adamlarının dikkatini çeken bir ülke olduğunu, Türkiye ve Gana arasındaki ticari ilişkilerin iyi bir seviyede bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2016 yılında 480 milyon dolara ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız 2016'da Gana'yı ziyaret ettiğinde iki devlet arasında yeni hedef belirledik. 2020'ye kadar ticaretimizi 1 milyar dolara çıkartmak istiyoruz ve iki ülkenin potansiyeline baktığımızda bu hedefi gerçekçi görüyoruz."

Bayazıt, Türkiye'nin Gana ile herhangi bir siyasi sıkıntı yaşamadığını vurgulayarak, siyasi ilişkilerin geleceğe odaklı, umut vadeden şekilde ilerlediğini kaydetti.

Türkiye'nin Gana'yı değerli bir kalkınma ortağı olarak gördüğünü hatırlatan Bayazıt, "Türkiye, Gana'nın ihtiyacı olan konularda yardımcı olmaya çalışıyor. Sosyal içerikli projelerimiz var. TİKA kanalıyla yapılmış projeler var. Türkiye'nin sivil toplum örgütlerinin burada yürütmekte olduğu projeler var. Türkiye, Ganalı öğrencilere burslar veriyor." dedi.

Türkiye'nin Gana ile ilişkilerini geliştirmek için birçok strateji izlediğini belirten Bayazıt, iki ülkenin arasında çok sayıda anlaşma imzalandığını, bu anlaşmaların ilişkilerin çerçevesini belirlediğini bildirdi.

"Türkiye'nin Gana'da son derece olumlu imajı var"

Bayazıt, Türkiye'nin Gana'da son derece olumlu imajı olduğunu ifade ederek, "Genel olarak Ganalıların kafasında Türkiye, Avrupa'da bir devlet ve ileri seviyede gelişmiş bir ülke olarak algılanıyor. Bu algıyı güçlendirmemiz lazım." diye konuştu.

Bu yıl Akra'da ilk defa kültür haftası düzenlediklerini söyleyen Bayazıt, "Türk kültürünü Gana'da tanıtmak için bir hafta boyunca Türk yemekleri, hat sanatı, ebru sanatı, halı dokuma gibi faaliyetleri Gana halkına gösterdik." dedi.

Bayazıt, Türkiye'nin Gana'da yaptığı hayır işleri sayesinde daha iyi tanındığını ve algılandığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'daki Gana ziyaretinde eşi Emine Erdoğan hanımefendi hayatta hiç ses duymamış sağır çocuklara işitme cihazı verdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zor günlerinde Gana'nın yanında olduğuna işaret eden Bayazıt, "2015 senesinde Gana'da büyük yangın ve sel felaketi çıktığında Türkiye ilk hareket eden ülkelerinden birisi oldu ve zarar gören insanlara yardım etti." şeklinde konuştu.