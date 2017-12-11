Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Filistin halkı bu haksız, hukuksuz, kibirli karar karşısında asla yalnız değildir. Yüce Meclis yayınladığı bildiri ile Filistin halkının yanında olduğunu dünyaya ilan etmişti.

"TÜRKİYE'NİN KUDÜS'TE BİR BÜYÜKELÇİLİĞİ VAR! O DA FİLİSTİN BÜYÜKELÇİLİĞİDİR!"

ABD bu kararla bölgedeki krizi, kaosu daha da derinleştirecek bir planının işaretini vermiştir.

Bizim Kudüs’te büyükelçiliğimiz var. Kimin Büyükelçiliği? Filistin Devleti Büyükelçiliği.

"MESELE ÇOK CİDDİDİR"

Sayın Putin'ni bugün Türkiye'de olması tesadüfi değildir. İİT Zirvesi İstanbul'da toplanıyor. Mesele çok ciddidir.