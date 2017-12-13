Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) 20. Dönem mezuniyet törenine katıldı.Dönem birincisi Mehmet Can Metin’in mezunlar adına konuşması ve yaş kütüğüne plaket çakmasıyla başlayan törende konuşan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, “Bugün Aydın’dan 415 olmak üzere ülke genelindeki 15 POMEM’den 6 bin 520 polis memurunu mezun veriyoruz. Bugün ve yarın mezun vereceğimiz 3 bin Özel Harekat polisiyle birlikte 46 bin 900 mezun sayısına ulaşacağız. Hedefimiz 2018 yılı sonuna kadar 85 bin mezun sayısına ulaşmak. Amacımız terör örgütleriyle en iyi mücadeleyi verebilmektir. Türkiye olarak Avrupa’nın en iyi polis eğitim sistemlerinden birisine sahibiz” dedi.

Türk Polis Teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da, “Ülke olarak bir yandan birçok terör örgütünün saldırılarıyla uğraşırken, bir taraftan da devletin kılcallarına kadar sızmış FETÖ terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Türk polisi, 15 Temmuz gecesi demokrasiden yana olarak hain darbe girişimine karşı barılı bir mücadele vermiştir” diye konuştu.

“AVUÇLARINI YALAYACAKLAR”

Mezun olan polis memurlarını selamlayarak kürsüye gelen Bakan Soylu ise, Özel Harekat ile birlikte bu hafta 10 bin yeni polisin yeni görev yerlerine sevk edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldızın kurulan 16 Türk devletini temsil ettiğine işaret eden Soylu, “Bu millet hiçbir zaman bir başka bayrağın altına girmemiş, hep kendi devletini kurmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi, 15 Temmuz’da da bu milletin her ferdi bu şekilde davranmıştır. O gece şehit düşen 250 kişi ve yaralanan 2 binden fazla kişi, şu an kar kış demeden teröristlerin peşinde koşan bizim evlatlarımızın tamamı böyle davranmıştır. Bunu yapanlar bize diz çöktürmek istiyor. Bizi bizle korkutmaya, bizi kendi değerlerimizle korkutmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz hadisesi de kendi içimizde tasarlanmış, birbirimizden korkar hale gelmemiz için planlanmış bir hadisedir. Amerika gizli servislerin yapmaya çalıştıkları bugün ortaya çıkmaktadır. Buradan kaçan ve bu ülkenin bayrağı ile şerefine ihanet eden eski bir polis memuruna 50 bin dolar rüşvet FBI tarafından verildiyse, orada çok farklı bir süreç başlayacaktır. Bu çabalar Türkiye’nin ayakta durmasını engelleyemeyecektir. Annelerimizin babalarımızın dualarıyla avuçlarını yalayacaklar, avuçlarını yalayacaklardır” şeklinde konuştu.

“ONLAR, TÜRKİYE’Yİ TANIMIYOR VE ANLAMIYORLAR”

Türkiye’nin güney sınırında bir oyun tezgahlandığını öne süren Soylu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bugün sınırımızın güneyinde oynanmak istene oyunu görüyorsunuz. Bu bölgeye barışın gelmesini engellemeye çalışıyorlar. Bir yandan FETÖ’yü, diğer yandan PKK ve PYD’yi besliyorlar. Diğer yandan PKK ile DEAŞ’ı el sıkıştırtıyorlar. Türkiye kendi ayakları üzerine durabilen bir ülkedir. Bir yandan terörle mücadele etmek, diğer yandan ise ekonomimizi büyütmek zorundayız. Ülkemizi 2019’deki yeni başlangıca güvenlik sorundan kurtulmuş bir şekilde hazırlamalıyız. Zayıf bir ülke olsaydın, 15 Temmuz’dan sonra ayağa kalkamazdık. Onlar, Türkiye’yi tanımıyor ve anlamıyorlar. Bu ülkede bu memleketin evladı Adnan Menderes’i idam ettiler; zannettiler ki biz korkar ve vazgeçeriz. Türk milleti birlik ve beraberliği ile baskı ve korkulara asla geçit vermedi. Onlar yanılıyorlar, yanılıyorlar. Bizi 15 Temmuz ile birlikte zayıflatmaya çalıştılar. Biz biliyoruz ki, hem millet hem de Cenabı Allah bizimle birliktedir."

Konuşmasının son bölümünde mezun olan polislere seslenen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Emniyetimiz, jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz ve TSK hiç olmadığı kadar uyum içerisinde terör örgütleriyle birlikte mücadele etmektedir. Milletimize musallat olan her türlü belayı defetmek bizim boynumuzun borcudur. Güvenlik sorunlarımızı çözmek noktasında teknolojinin en üst seviyesini kullanabilecek imkan ve mali güce sahip durumdadır. Anlattığımız bu tüm işlerin temeli millet ve devlettir. Değerli gençler, işte bunlar da size emanettir. Biz bu vatanın hiçbir santimetresini para verip satın almadık, can verip aldık. Eğer sizden bunu isterlerse ucuza vermeyin. 15 Temmuz gecesi verilen şehitler gibi şahadetinizle verin. Bizim sizlere olan inancımız tamdır.”

Bakan Soylu’nun dereceye giren ilk 3 mezuna ödül ve diplomalarının ardından tören 415 yeni polis memurunun yemin etmesiyle sona erdi. Soylu, yapılan yeminin ardından kep atarak mezuniyetlerini kutlayan bazı mezunlarla tek tek sohbet etti.