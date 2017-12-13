AK Parti Osmangazi İlçe Başkan adaylığı için teklif edilen 5 isim bugün Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmeler yaptı. Yapılan istişare sonucunda Ali Yılmaz Başkanlığındaki Osmangazi İlçe Yönetimi’nde Başkan Yardımcısı olan Ufuk Cömez’in kongrede aday olmasına karar verildi. Bu ay sonunda yapılması beklenen kongre için aday gösterilen Cömez; AK Parti Osmangazi'nin yeni başkanı olacak.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkan adayı belli oldu
13.12.2017 - 23:07 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 23:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti'nin Osmangazi İlçe Başkan Adayı Ufuk Cömez oldu.
Etiketler : osmangazi,ak parti,ufuk cömez,
527262 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/527262.aspx
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