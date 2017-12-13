Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Osmangazi İlçe Başkan adaylığı için teklif edilen 5 isim bugün Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmeler yaptı. Yapılan istişare sonucunda Ali Yılmaz Başkanlığındaki Osmangazi İlçe Yönetimi’nde Başkan Yardımcısı olan Ufuk Cömez’in kongrede aday olmasına karar verildi. Bu ay sonunda yapılması beklenen kongre için aday gösterilen Cömez; AK Parti Osmangazi'nin yeni başkanı olacak.