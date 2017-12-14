Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması sonrası  başkanvekili seçimi tarihi belli oldu. Ataşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan hukuki  süreç gereği Ataşehir Belediye Meclisi'nin, Ataşehir Belediye Başkan Vekili  seçimini gerçekleştirmek üzere bir araya geleceği kaydedildi. Açıklamada, "Ataşehir Belediye Meclisi’nin Belediye Başkan Vekilini  seçmek üzere Ataşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda 16. Aralık 2017 saat  14.00’de toplanması İstanbul Valiliğince uygun bulundu." denildi. Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı'nca hakkında mülkiye  müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve  kovuşturmalar sebebiyle 8 Aralık'ta görevden uzaklaştırılmıştı.