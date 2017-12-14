Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması sonrası başkanvekili seçimi tarihi belli oldu. Ataşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan hukuki süreç gereği Ataşehir Belediye Meclisi'nin, Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimini gerçekleştirmek üzere bir araya geleceği kaydedildi. Açıklamada, "Ataşehir Belediye Meclisi’nin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere Ataşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda 16. Aralık 2017 saat 14.00’de toplanması İstanbul Valiliğince uygun bulundu." denildi. Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı'nca hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle 8 Aralık'ta görevden uzaklaştırılmıştı.