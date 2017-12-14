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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI
14.12.2017 - 15:03 |
Son Güncelleme:
14.12.2017 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde konuşuyor
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
527498
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/527498.aspx
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