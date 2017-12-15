Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yerli ve milli dediğimizde bir gocunma oluyor. Yerli İHA'yı biz kime karşı kullanıyoruz?, teröre karşı, ülkemizi bölmek isteyenlere karşı. Yerli milli İHA diyoruz birileri gocunuyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR SAVAŞLA KARŞI KARŞIYA"

Büyük bir savaşın kapımızda olduğunu da belirten Bakan Albayrak, "Türkiye büyük bir savaşla karşı karşıya. Kendi savaşı değil. Cumhuriyet tarihimizin geçtiğimiz yüz yılında nasıl bir kurtuluş savaşı varsa, bununla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

"MECLİS DE YEK VÜCUT OLMALI"

Meclisteki bireylerin halk gibi yek vücut olması gerektiğini dile getiren Berat Albayrak, "15 Temmuz'dan sonra nasıl bu millet yek vücut olarak bu sürecin karşısındaysa, bu meclis ve tüm bireyler de bu noktada yek vücut olmak zorundadır" dedi.

"TÜRKİYE'YE KİM OPERASYON ÇEKİYOR"

Berat Albayrak, "17-25 Aralık operasyonunu kim yapmış ki bugün hangi ülkenin arkasından kim operasyon çekiyor, kim şakşaklıyorsa emin olun 80 milyon bu tiyatroyu izliyor ve görüyor. Türkiye'ye kim ihanet ediyor, kim operasyon çekiyor, bunun farkında olacağız. Yerli ve milli dediğimizde de bakacağız kim gocunuyor kim gocunmuyor" şeklinde konuştu.