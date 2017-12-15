Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 25-27 Aralık tarihleri arasında Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyarette bulanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus'a gidecek
15.12.2017 - 15:44 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus’a resmi birer ziyaret gerçekleştirecek.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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