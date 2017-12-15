Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu" olma özelliğini taşıyan Üsküdar-Ümraniye metrosunun açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Üsküdar Meydanı'nda yapıldı. Alana gelen Erdoğan, araçtan indiğinde yanına gelen bir çocuğu sevdi ve ona hediye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra protokol ve platformdan vatandaşları selamladı.

Tören İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşmasıyla başladı. Ardından Binali Yıldırım konuştu

BAŞBAKAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının Üsküdar-Ümraniye etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda dünya şehri İstanbul'a yeni bir hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının Üsküdar-Ümraniye bölümünün 10,5 kilometrelik bölümünü açıyoruz. Türkiye aşığı bir cumhurbaşkanımız var. Milletin adamı Recep Tayip Erdoğan'ın yedi tepeli bu dünya şehri İstanbul'a ne kadar büyük bir sevdası olduğunu hepiniz biliyorsunuz. İstanbul’u dünyanın parlayan yıldızı haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en geniş köprüsü, adeta mühendislik harikası. Bunu da sizin iktidarınız AK Parti iktidarı üç yıllık bir dönemde yaptı. Şimdi kamyonlar birinci, ikinci köprüyü bıraktılar, oradan gidiyorlar. İstanbul'un trafiği nefes aldı" dedi.

Marmaray projesinden bahseden Başbakan Yıldırım, "Marmaray açıldığından bu yana 235 milyon yolculuk oldu. İstanbul’a Marmaray yetmez. Yanına bir tane de arabalar için tünel yaptık. Avrasya Tüneli'ni de Harem'den Yenikapı'ya denizin 106 metre derinliğinden geçirerek dünyanın en derinden geçen tünelini İstanbul'a kazandırdık. 2018 yılının sonunda dünyanın en büyük havalimanını da İstanbul'da açıyoruz. İstanbul'a her şey yakışır. Yeni bir hizmetle Üsküdar'ı, İstanbulluları buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, açılışı yapılan metro hattıyla ilgili bilgi vererek, "Birçok özelliğe sahip bu metro. Her şeyden önce 10,5 kilometrelik bu metro dokuz durakta hizmet erecek. Sürücüsü yok. Bineceksiniz, kendi kendine gidecek" dedi. Bu sırada vatandaşların 'Makinist Kılıçdaroğlu olsun' diye seslendiği Yıldırım, "Kılıçdaroğlu’nu makinist yaparız da bu trenlerde makiniste de ihtiyaç yok diyorlar. Geri kalan kısmı önümüzdeki seneler bitmiş olacak. 3,5 milyar lira toplam maliyet. 126 tane metro aracı çalışacak. Kalan yedi istasyon da Çekmeköy'den Sancaktepe'ye 2018 yılının sonuna kadar en geç bitmiş olacak. Sancaktepe'den Üsküdar'a sadece 27 dakikada geleceksiniz. İstanbul'un trafiğinin yoğun olduğu saatleri de hesaba kattığımızda ekonomiye ne kadar büyük bir faydası olduğunu söylemeye hacet yok. Bu hat 700 bin kişiyi bir günde taşıyabilecek. Bu hat biraz gecikti, niye gecikti? 20 Mart 2012’de temel atıldı, gecikme var. İstanbul’un tarihi hazinelerini de gün ışığına çıkardık. Bunlar biraz zaman aldı. Arkeolojik kazılar vs. Gecikmenin nedeni bu. Geç olsun güç olmasın. Hizmet yerini buldu" dedi.

AK Parti döneminde yapılan metro projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Makinistin yaptığı bütün işler kumanda merkezinden olacak. Araçların içinde ayrıca sürücü olmayacak. Bu sistem sayesinde sefer aralığı da çok kısa zamanlarda olacak. 2023 hedeflerinde bahsettik. Sayın Cumhurbaşkanım sizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz dönemde sadece 45 kilometre metro çalışması vardı, tamamlanmamış. Bugün 160 kilometresi bitmiş, 267 kilometresi de halen devam eden metro çalışması var. İstanbul dünyanın gözbebeği. Bir yandan 15 yıldır terörle vesayetle, darbe girişimi ile mücadele ederken, diğer yandan da insanımızın arzu ettiği projeleri hayata geçiriyoruz. Allah nasip ederse çok daha hizmetleri bundan böyle İstanbulumuza kazandırmaya devam edeceğiz. Üsküdar bugün anlamlı bir günü yaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Tepesi'ne bakan bu meydan dimdik durdu. Alçak FETÖ'cülere geçit vermediniz. Göğsünüzü siper ettiniz. Türkiye'nin geleceği için büyük mücadele verdiniz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Üsküdar-Ümraniye hattının ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü açılışta Anadolu yakasındaki ikinci metro hattını da faaliyete geçirmiş oluyoruz. Bu hattın ilk etabı olan Üsküdar-Ümraniye'yi Sancaktepe'ye uzanacak kısım izleyecek. Bir diğer özelliği de Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olması. İstanbul'daki metro hatlarının uzunluğunu 160 kilometreye çıkarmış oluyoruz. Bu rakam 2019 yılında 355 kilometreye çıkacak. İstanbul'u araç trafiğinden bağımsız bir toplu taşıma hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Bu metro hattının inşasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

"HEPSİNİ TELAFİ EDECEĞİZ"

Ümraniye çöplüğünü biliyorsunuz değil mi? Çöplük patladığında ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Biz geldik, böyle bir şey kaldı mı? Gençlere aradaki farkı anlatmak daha zor. Sene 94 sene 2017. O günden bu güne çok ciddi bir süreç geçti. Onlara beş koyunu ver kaybeder gelirler. Nasıl biz onlara 700 bin kişiye hizmet verecek metro hattını teslim ederiz. Biz CHP belediyesinden İstanbul'u almadık mı? Sular akıyor muydu, hava soluyabiliyor muydunuz? İstanbul halkı bunları derdest etti, çöp dağlarından İstanbul'u kurtardık. Haliç ne haldeydi? Tamamen kara haline gelmişti. Şu anda balıkların yüzdüğü bir hale getirdik. Asya'yı Avrupa'ya bağladık ama siz onu bile bilmiyorsunuz çünkü görünmüyor. Denizin altından tünellerle Haliç'e bağlantıyı kurduk. Biz adeta Ferhat'la Şirin gibi... Şirin nerede millet, biz de Ferhat olduk. Bugün metroların, metrobüslerin, tünellerin neredeyse hiçbirinin olmadığı bir şehir düşünün. İşte İstanbul böyle bir yerdi, biz bugünlere getirdik. Eksiklerimiz tabii ki var, bazı yanlışlar yapıldı. Ama İstanbul'a yapılan hizmetler yanında bunları konuşmak bile abesle iştigaldir. Biz hepsinin farkındayız, inşallah hepsini de telafi edeceğiz, çünkü biz İstanbul'u aşkla seviyoruz. 1000 yıl ömrümüz olsa her anını bu şehre hizmetle geçirecek kadar çok seviyoruz.

"MAN KAFA OLMAKTAN KAYNAKLANIYOR"

Son 4-5 yılda yaşananlar dahi herkes için bir ibret vesikasıdır. Meydanı, sokakları kaosa sürüklemek isteyenlere bırakmadık. Meydanı çukurlar kazarak vatanımızı bölmeye çalışanlara bırakmadık. Güney sınırlarımızın ötesindeki oyunu topraklarımıza taşımaya kalkışanlara bırakmadık. Darbeyle istikbalimize de meydanı bırakmadık. Silahla, kumpasla başaramadıklarını ekonomiyle gerçekleştirmeye çalışanlara da bu meydanı bırakmıyoruz. Bu açılış dahi ülkemizi ekonomi silahıyla köşeye sıkıştırmaya çalışanlara verilen en güzel cevaptır. Avrupa Parlamentosu güya bizi cezalandırmak için mali yardımlarda 100 milyon euroluk kesintiye gitmiş. Ya senin bu kesintinden ne olur? Hazine 27,5 milyar dolar vardı, şimdi 120 milyar dolar para var. Metro hattının yatırım bedeli 800 milyon euro. Üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümeyle bir numara olduk dünyada. İlk üç çeyreğin ortalaması 7,4. Hala Türkiye'nin ekonomik gidişatını olumsuz göstermeye çalışanlar var. Bunlara ana hıyatnet partisi de katılmış. Bir şeyi iyi ezberlemiş Mann adası, herhalde bu man kafa olmaktan kaynaklanıyor. Ataşehir'i de zaten arkadaşlarımız en güzel şekliyle ortaya koydular, daha çok şeyler gelecek Bunların karakterinde bu var. Ya sen 15 Temmuz gecesi saat 23.17'de Atatürk Havalimanı'ndaydın. Oradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. İşte en güzel cevabı 2019'da vermek için hep beraber çok çalışacağız. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize de bu gerçekleri anlatmamız lazım.

Üzerinde durduğumuz yere bakalım, Marmaray var. İleride ne var Avrasya var. Karşıma bakıyorum Yavuz Sultan Selim var. Bütün bunları bu gözler görmesi lazım. Şuradan çıkıyorsun arabana biniyorsun doğru Bursa. 1,5 saatte gidiyorsun. Biz bunlarla meşgul olurken, bunlar neyle meşgul ABD'deki kumpas davalarıyla meşgul. Oralara meşgul taşıyorlar. Kim için taşıyor, FETO için, ABD için. Milletimiz bunu affetmeyecek.

"KUDÜS KARARI YENİ OPERASYONLARIN HABERCİSİ"

Türkiye Suriye'deki, Irak'taki mücadelesinden asla vazgeçmeyecek. AB'nin kendisine yönelik saygısız tavırlarına karşı mücadeleden asla vazgeçmeyecek. NATO'da ABD'de karşı karşıya kaldığı ikiyüzlülükleri asla unutmayacaktır. Cumhuriyetin kurucusu ve beni tatbikatlarda düşman olarak gösteren zıvanadan çıkanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. Şimdi önümüzde ne var, Kudüs. Kudüs'te bir taciz, zulüm, haksızlık, tam anlamıyla bir edepsizlik var. Bugün her zamankinden çok kenetlenmeye ihtiyacımız var. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Kudüs artık her müslüman kul için başarıyla verilmesi gereken bir imtihandır. Şu anda işgal altındadır. Kudüs bizim başkentimizdir ve Doğu Kudüs zaten başından beri ilan ettiğmiz Filistin başkentidir. ABD'nin kararı müslümanların hassasiyetine yönelik yeni bir törpüleme operasyonudur. Bugün oralarda olaylar çıkıyor. Gitmeyin, telkinleriyle müslümanları uzak tutabilen sinsi plan orayı bizim olmaktan çıkarabilir. 15 Temmuz'da nasıl FETO'nun alçaklarına bu millet gerekli cevabı verdiyse, inşallah şimdi de Kudüs için verir. Kudüs kararı İslam dünyasına yönelik yeni operasyonların habercisidir. Bu konuda elde edeceğimiz başarı müslümanlar için bir dönüm noktası olacaktır. Biz kendimizi toplayacağız. Allah'ın izniyle zafere yürüyeceğiz.

Başta Sayın Binali Yıldırım'a, Ulaştırma Bakanımıza, Sayın Topbaş'a, süreci devam ettirecek olan Mevlüt Uysal beye, Doğuş Grubu'nun yöneticilerine şahsım milletim adına şükranlarımı bildiriyorum."