BAŞA DÖN
Arama
Kapat
Ana Sayfa
Abonelik
E-Gazete
Bizim Sayfa
Turkiye Newspaper
ARAMA
VİDEO
FOTO
Türkiye Gazetesi
YAZARLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM
POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA
SPOR
OTOMOBİL
SAĞLIK
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
Kültür-Sanat
Eğitim
Emlak
15 Temmuz Destanı
E-Gazete
Resmi İlanlar
Arşiv
Gazete Oku
YAŞAM
-
Tokat Niksar'da yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
POLİTİKA
-
HDP'li eski vekile 8 yıl 9 ay hapis cezası
EKONOMİ
-
Hamsinin fiyatı 15 liraya yükseldi
GÜNDEM
-
Üsküdar-Ümraniye metrosu açıldı (Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro güzergahı nedir, durak isimleri)
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ataşehir' yorumu
EKONOMİ
-
Üsküdar-Ümraniye- Çekmeköy Metro Durakları Nedir, Hangileri? Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy metrosu açılıyor
DÜNYA
-
İsrail Kudüs'ün ana giriş kapısına bariyerler yerleştirdi
YAŞAM
-
İzmir'de lise öğrencileri veli toplantısı öncesi okul müdürünü öldürdü
GÜNDEM
-
Emniyetten ticari taksilere denetim
GÜNDEM
-
FETÖ'nün kirli çamaşır sepetinden servet çıktı
DÜNYA
-
İsrail polisi Filistinli protestocuyu canlı yayında vurdu
EKONOMİ
-
Türk-İş'in 2018 yılı asgari ücret teklifi belli oldu
SPOR
-
Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen hastaneye kaldırıldı
SPOR
-
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura eşleşmeleri belli oldu
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus'a gidecek
YAŞAM
-
Abisini öldüren genç 17 saat sonra operasyonla yakalandı
GÜNDEM
-
Reina katliamı davasında flaş gelişme
MAGAZİN
-
Diriliş Ertuğrul'dan millî güreşçi Rıza Kayaalp'e teklif
EKONOMİ
-
Türk Boğazlarında Yerli ve Milli Gemi Trafik Sistemi için imzalar atıldı
Ana Sayfa
>
POLİTİKA
>
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
15.12.2017 - 17:16 |
Son Güncelleme:
15.12.2017 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A-
A+
Cumhurbaşkanı Erdoğan metro açılışında konuşuyor
ayrıntılar geliyor
Etiketler :
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
527807
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/527807.aspx
YORUMLAR
ARKADAŞINA ÖNER
VIDEO HABER
Ramallah'ta İsrail askerleri Filistinli protestocuyu vurdu
Bugün Neler Oldu? - 15 Aralık 2017 - Öğle Bülteni
Kudüs onurumuzdur!
Piyasalar
Fark %
BIST 100
109572
% -0.09
USD
3.8684
% -0.58
EURO
4.562
% -0.46
GBP
5.1465
% -1.41
Altın
156.68
% 0.05
FOTO HABER
Abisini öldüren genç 17 saat sonra operasyonla yakalandı
Mehmetçik, PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe vurdu
Edirne'de sis! Selimiye kayboldu
Ad
IDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Epay Paykasa
Türkiye’nin Güvenilir Paykasa Firması Paykasa.org EPAY A.Ş. İştirakidir
Sizi, bebeğinize kavuşturacak,
En başarılı
Kıbrıs tüp bebek
ekibi!
Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi
Oyun Skor
Türkiye'nin en iyi oyun sitesi
binlerce bedava oyun ..
Gümüş Kolye
Modelleri.
Türkiye'nin Resmi Satış Bayisi
KartTR
ile
Paykwik Kart satın al
www.karttr.com
Türkiye resmi web sitesi
astropay.com.tr
ile guvenle satin alma islemleri yapabilirsiniz.
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK
Danışma Hattı : 444 0 144
KAPAT