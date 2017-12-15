Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, “Yeni yıla zamsız girecek değiliz ya. Ulaşıma getirilen bu yüzde 10’luk zam bize göre gereksizdir. İzmir Büyükşehir Belediyesinde zam yapmak artık gelenek oldu. ESHOT’u layıkıyla yönetemiyorsunuz. Önümüzde katlanarak artan cari borçlanma tablosu var. İzmirli hemşehrilerimizin ödediği vergilerle sübvanse edilen bu kurumda bu zam niye? ESHOT’a baktığımızda iş yok, icraat yok, yatırım yok ama zam var. Su zammı almış başını giderken bir darbe de ulaşımdan geldi. Grevlerden sonra yapılan zararın faturasını vatandaşlara yüklüyorsunuz. Bu zamların başka bir izahı yoktur. ‘Elektrikli otobüsler alacağız’ dediniz. Her işiniz gibi elektrikli otobüs işiniz de yarıda kaldı. Kurumun ettiği zararı niye İzmirlilere fatura ediyorsunuz? Yeni kartlardan 3 milyon tane sattınız, elde edilen gelir ne oldu? Yoksa sistem arızalandı mı? Manisa’da bedava değiştirilen bu kartlar İzmir’de neden parayla satıldı?” diye sordu.

“Neredeyse alkışlayacağım”

Doğan, “Otopark yapmıyorsunuz, zam yapıyorsunuz. Bu zammı geri çekmenizi bekliyoruz” deyince Kocaoğlu, “Otopark açılışına bekleriz” cevabını verdi. Doğan, “Kaçıncı erteleme sonrasında açacaksınız?” sorusunu yöneltince bu kez Kocaoğlu, “Sabuncubeli Tüneli gibi olmuştur. Olur böyle şeyler” dedi. Doğan bir kez daha söz alarak “Ulaşımda yatırım yok” diye konuştu Kocaoğlu bunun üzerine, “Ulaşımda yatırım yok dedin ya, neredeyse alkışlayacağım” diye konuştu.

Kocaoğlu’ndan zam eleştirilerine cevap

AK Parti’li üyelerin ulaşım tarifesini eleştirmesi ve kent trafiği hakkında olumsuz görüş bildirmesi sonrasında konuşan Kocaoğlu şunları söyledi:

“Muhalefettir, eleştirecek. Doğru. Fakat Maliye Bakanlığı diye bir kurum var, bilmem haberiniz var mı? Bakanlığın yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK’in yurt içi fiyat endeksi Ekim ayı sonunda yüzde 14.47’dir. Yeni ücret tarifemizin zam oranı yüzde 10’dur.”

Kocaoğlu ayrıca TÜFE, Dolar ve Euro’daki artışlarında yüzde 15’in üzerinde olduğunu ifade etti. İstanbul ve Ankara’daki ulaşım tariflerinden de örnekler veren Kocaoğlu, “Gerçek budur. Her şey ortada” diye konuştu. Başkan Kocaoğlu ayrıca İZBAN’daki yeni sistem hakkında bilgilendirme yaptı.

Tansiyon yükseldi

Oturumda ayrıca ‘Basmane çukuru’ gündeme geldi. AK Partili Ali Kökoğuz, “Başkanım orayı komple satın alın” önerisini sundu. Başkan Kocaoğlu süreç hakkında bilgi verirken, geçen günlerde dava açarak sürecin durmasını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye eski başkanı Yüksel Çakmur’la olan görüşmesini anlattı. Kocaoğlu, “Yüksel Çakmur’a gittim. ‘Durum böyle böyle, ben bunu yüzde 30’a çıkarırsam, ne olur?’ dedim. Aynı Kökoğuz gibi, ‘Tamamını al kardeşim’ dedi” ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine Kökoğuz, “Tebrik ediyorum. Çok güzel söylemiş. İzmir’in iyiliğini düşünmüş” açıklamasında bulundu. Kocoağlu ise, “Fakirin eşeğini kaybettirip sonra buldurmasına benziyor bu iş. Anlatıyorum. Bu cenazenin kalkması lazım” diye konuştu.

Belediyenin yüzde 12’lik hissesinin arsa sahipleri tarafından yüzde 30’a çıkarılması karşısında konuşan Kökoğuz, “Bu farkı niye veriyorlar. Az değil yüzde 18’lik fark veriliyor. Bu adamlar bu kadar bonkör mü?” dedi.

Tepki gösteren Kocaoğlu ise, “Kiminle karıştırıyorsun sen beni ya? Para aldım. Dosya takipçisi miyim ben?” cevabını verdi. Salonda gerilim yükseldi. Kökoğuz, “Bu arsa sahipleri neyin peşinde?” derken, Kocaoğlu süreçle ilgili bilgi vererek, “Bir uzlaşı zemini aramamız lazım. Bir santimetre kare yoğunluk artışı yapmadık. Bu böyle olmuyor. Burada kamu vicdanı rahat değil dedik. Bunu buraya çıkarttık. Hiçbir şey yok. Bir menfaat karşılığında çıkmadı. Kemal Zorlu burada, yaşıyor. İş zaten bozuldu. Gider onlara sorarsınız. Bu arsa Yüksel Çakmur zamanında da 5 emsal. Zeminin tamamını kullandığı için yine yüksek yapı var. Son değişen yönetmeliklere göre 6 bin 500- 7 bin metrekarede kullanması gerekiyor. Buranın emsali 5. Biz yüzde 30 hissemizde müstakil binamızı yapıyoruz. Adam yüzde 70’lik hissesinde binasını yapıyor. Durum budur” ifadelerini kullandı.