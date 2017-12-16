Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

CHP’de 3-4 Şubat’ta tarihlerinde yapılacak olan Olağan Kurultay öncesi kazan kaynıyor. Parti içinde muhalifler ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi arasında çekişmeler yaşanırken muhalefetin güçlü ismi Muharrem İnce’den beklenen sinyal geldi. İnce, katıldığı bir televizyon programında CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın kendisiyle ilgili söylediği, “Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüştü, aday olmayacak” açıklamasına tepki göstererek, “CHP Genel Başkan adayı olmak için Genel Başkan dâhil kimseden icazet alınmaz” dedi. İnce’nin bu açıklaması kulislerde Kılıçdaroğlu’nu karşı yeniden aday olabileceği şeklinde yorumlandı. Muharrem İnce Eylül 2014 tarihinde yapılan 18. Olağanüstü Kurultay’da 177 imzayla Genel Başkanlığa aday olmasına rağmen 415 oy almayı başarmıştı. Kılıçdaroğlu’nun son dönemde yaptığı sözde belge siyasetini de parti içi muhalefeti bastırmak için başlattığı iddia ediliyor. CHP’de 3-4 Şubat 2018’de yapılacak olağan büyük kurultay öncesi yeni örgütü belirlemek için il ve ilçelerde yaşanan büyük krizlere rağmen kongreler yapıldı. İstanbul’da ise CHP mevcut il yönetiminin ilçe kongrelerindeki seçimlerde ortaya çıkan delege listelerini değiştirdiği skandalı üzerine yaşanan kriz büyümüş, Kılıçdaroğlu tarafından kongre süreci durdurulmuştu. İstanbul İl Kongresi’nin 13 Ocak’ta, Ankara’nın 6 Ocak’ta, İzmir’in ise 7 Ocak’ta yapılacağı kaydediliyor. Parti kulislerinde, bazı önemli eski isimlerin Kılıçdaroğlu ekibine karşı birleştiği, delege savaşına giriştiği konuşuluyor.