Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’nın davetine icabetle 19-20 Aralık 2017 tarihlerinde Bangladeş’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başbakan Yıldırım'ın başkent Dakka’da yapacağı üst düzeyli görüşmelerde, Bangladeş’le Türkiye arasında kardeşlik ve dostluğa dayanan ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması ve Rohinga krizi başta olmak üzere bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Dakka’daki temaslarının ardından Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesine geçecek olan Yıldırım, Rohinga Müslümanlarının yaşadığı kampları ziyaret ederek, sığınmacıların durumu ve bölgede TİKA, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile uluslararası örgütler tarafından gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulunacak.