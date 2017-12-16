Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Nereden nereye geldiğimizi sizler çok iyi biliyorsunuz. Milli iradeyi devre dışı bırakmak için bir çok tuzakla karşı karşıya kaldık.

Kimin ihanet içinde olduğu, kimin Türkiye için gece gündüz çalıştığını bu millet iyi biliyor.

Biz Milletimizin diliyle konuşuyoruz. Milletimizin Gönlünden geçenleri söylüyoruz.

'KUDÜS YALNIZ DEĞİL'

ABD Başkanı sorumsuz bir kararla Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti. Bölge gerçekleriyle bağdaşmayan bu karar bizim için yok hükmündedir. İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda alınan karar gösterdi ki, Kudüs yalnız değil, Filistinliler yalnız değil.

Türkiye, kendisi için ne istiyorsa komşuları içinde de aynı şeyleri istiyor. Hiç kimse bölgemizde kafasına göre iş tutamaz.

Oldu bittilerle Kudüs'ü İsrail'e vermek Amerika'nın hakkı değil.